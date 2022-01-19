Türkiye’nin doğusu kar altında! 581 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

KAR VE TİPİ HAKKARİ'Yİ VURDU

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 20 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri söz konusu yolların açılması için çaba gösteriyor. Belediye ekipleri de cadde ve sokaklardaki karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.