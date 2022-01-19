19 Ocak 2022, Çarşamba
Türkiye'nin doğusu kar altında! 581 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı yurdun doğusunda ulaşımı aksattı. Doğu Anadolu'daki 4 ilde 581 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Kar ve tipinin yaşamı olumsuz etkilediği Van, Muş, Hakkari ile Bitlis'te belediye ve karayolları ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.
Giriş Tarihi: 19.01.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022 10:50
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