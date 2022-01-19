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Zincir marketlere cezanın gerekçesi açıklandı! Ceza alan marketler kartel özelliği taşıyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 19.01.2022 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022
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Zincir marketlere cezanın gerekçesi açıklandı! Ceza alan marketler kartel özelliği taşıyor

Rekabet Kurulu, zincir marketlere verdiği 2,7 milyar liralık para cezasının gerekçesini açıkladı. Fiyat artışlarının koordine edildiği tespitine yer verilen gerekçeli kararda market eylemlerinin kartel özelliği taşıdığı vurgulandı. Zincir marketlerle fiyat oyunlarıyla ilgili gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

Faruk Erdem'in öne çıkan ifadeleri:

"Bu marketler bir araya gelmiş ve rekabeti ihlal etmişler. WhatsApp mesajlarıyla tedarikçileri araya sokarak kampanyaları birbirlerine duyurmuşlar.

Kampanyalar ve fiyat artışları koordine edilmiş. Yazışmalar var 'Aynı fiyata çıkaralım, hepimiz kazanalım' diye. İşte burada vatandaş kaybediyor.

İşte bunların hepsi bir araya gelince rekor cezalar ortaya çıktı. Burada tedarikçilerle ilgilide bazı kararlar almışlar. Ürünlerine zam yapmayan tedarikçilere baskı uygulamışlar. 'İnsanların aklıyla alay etmeyin' diyen patrona biz diyorduk 'Bizim aklımızla alay etmeyin' diye.

Görüldüğü gibi bunlar bizim vatandaşın aklıyla alay etmişler. Rekabeti ihlal edip aynı fiyatları koymuşlar. İşte kamunun kurumları devreye girdi ve bizim adımıza gerekeni yaptı.

Perakende Yasası çıktıktan sonra bunlar kontrol altına alınacak. Buzdolabı satan firma ''Patlıcan, domates mi satalım?' diye bir serzenişte bulundu. Burada küçük esnafı korumak adına hem de tüketicinin zarar görmesini engellemek için bazı tedbirler alınacak.

Zincir marketler meselesinin çözülmesi lazım. Bununla ilgili Rekabet Kurumu bir video yayınladı. Kesilen cezalar boşuna kesilmemiş."

Market karteli! Aklımızla dalga geçtiler MARKET KARTELİ! AKLIMIZLA DALGA GEÇTİLER
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