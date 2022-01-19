Zincir marketlere cezanın gerekçesi açıklandı! Ceza alan marketler kartel özelliği taşıyor

İşte bunların hepsi bir araya gelince rekor cezalar ortaya çıktı. Burada tedarikçilerle ilgilide bazı kararlar almışlar. Ürünlerine zam yapmayan tedarikçilere baskı uygulamışlar. 'İnsanların aklıyla alay etmeyin' diyen patrona biz diyorduk 'Bizim aklımızla alay etmeyin' diye.