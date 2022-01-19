19 Ocak 2022, Çarşamba
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Son dakika: Türkiye kara teslim! Bolu'da TEM Otoyolu'nun Ankara yönü ulaşıma açıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.01.2022 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022
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Son dakika: Türkiye kara teslim! Bolu’da TEM Otoyolu’nun Ankara yönü ulaşıma açıldı

Son dakika haberi... Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi Yeniçağa mevkisinde kar yağışı ve buzlanma sonucu kayan araçlar nedeniyle ulaşıma kapanan Ankara yönü açıldı.

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