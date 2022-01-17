Ege ve Akdeniz’de peş peşe depremler! Sarsıntılar daha büyük depremi tetikler mi? Canlı yayında anlattı: Bundan daha büyük depremleri bekliyoruz
Son dönemde Ege ve Akdeniz'de art arda depremler meydana geldi. Peki bu sarsıntıları daha büyük bir depremi tetikler mi? Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı. Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Süha Özden, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Ege Denizi'ndeki arka arkada meydana gelen depremler bir sonraki depremin habercisi mi sorusunu akıllara getiriyor. Hangi fay hatlarında hareketlilik var? Peki faylarda yaşanan hareketlilik ne anlama geliyor?
Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Süha Özden, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Deprem 16 Ocak 2022 tarihinde saat 14.30 civarında meydana geldi, 5.4 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Depremin olduğu nokta aslında Kuzey Anadolu fayının aşağı yukarı sonlandığı bir noktadır. 1.400 km uzunluğunda olan fayın sonlandığı nokta.
AKDENİZ VE EGE'DE FAY HAREKETLİLİĞİ
Geçen yıl aynı bugünkü depremin olduğu yerin hemen Güneybatısında da aşağı yukarı aynı büyüklükte deprem olmuştu. Benzer senaryo tekrar etti. Devamında artçı şokları görüyoruz. Fakat bu artçı şokların çok yoğun ve büyük sayıda olmadığının da farkındayız.
Sonuçta bu hatta bu büyüklükte depremler zaman zaman karşımıza çıkıyor. Bence olağan bir tekil deprem olarak duruyor.
"BUNDAN DAHA BÜYÜK DEPREMLERİ BEKLİYORUZ"
Genel anlamda baktığımız zaman aslında Marmara Denizi'nin içinde bir sismik boşluk olduğunu hepimiz biliyoruz. Marmara Denizi içinde de bu büyüklükte her zaman deprem olma potansiyeli var. Bundan daha büyük depremleri bekliyoruz. Bunun onunla doğrudan bir ilişkisini kurmak mümkün değil.
BU TÜR DEPREMLER GAYET NORMAL
Bu bölgede bu tür depremleri yaşamamız gayet doğal. Ama bu deprem özelinde baktığınız zaman sanki kendisi orada bağımsız bir parçayı kırmış gibi duruyor.
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