Ege ve Akdeniz’de peş peşe depremler! Sarsıntılar daha büyük depremi tetikler mi? Canlı yayında anlattı: Bundan daha büyük depremleri bekliyoruz

AKDENİZ VE EGE'DE FAY HAREKETLİLİĞİ

Geçen yıl aynı bugünkü depremin olduğu yerin hemen Güneybatısında da aşağı yukarı aynı büyüklükte deprem olmuştu. Benzer senaryo tekrar etti. Devamında artçı şokları görüyoruz. Fakat bu artçı şokların çok yoğun ve büyük sayıda olmadığının da farkındayız.

Sonuçta bu hatta bu büyüklükte depremler zaman zaman karşımıza çıkıyor. Bence olağan bir tekil deprem olarak duruyor.