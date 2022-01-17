A Haber Suriye sınırında! 44 terörist nasıl öldürüldü?
Suriye sınırında, 3 askerin şehit olduğu saldırı sonrası bölgede terör hedefleri vuruluyor. Şimdiyi kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi. Detayları Suriye'de bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
Sınırlarımızın ötesinden kahraman askerlerimizin terörle mücadelesi aralıksız şekilde sürüyor. Son açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan gelmişti.
Akçakale'deki terör saldırısının ardından düzenlenen operasyonlarda 44 terörist şu ana kadar etkisiz hale getirildi. Bakan Akar, her saldırının karşılığının sert şekilde verildiğinin altını çizmişti. Şu anda da operasyonlar devam ediyor.
Başlatılan cezalandırma operasyonlarıyla askerimizi hedef almaya kalkan 44 terörist yok edildi. Havadan SİHA'lar terör hedeflerini anbean takip ediyor ve belirlene noktalar Fırtına Obüslerinin yanı sıra diğer ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getiriliyor.
Karadan kahraman komandolarımız yürüttüğü operasyonlarla da gereken adımları atıyor. Teröristlerle sıcak temaslar sağlanıyor ve çatışmalar gerçekleşiyor. Askerlerimiz tarafından operasyonlar sırasında sivil hassasiyeti gözetiliyor.
Teröristler sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor. TSK nokta operasyonlar düzenleyerek 44 teröristi etkisiz hale getirdi. Sınırlarımızın ötesinde operasyonlar aralıksız olarak devam ediyor.
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