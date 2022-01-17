İkinci el araba satışında yeni düzenleme! İşletmeler yetki belgesi başvurusu yapabilecek
Ticaret Bakanlığı, ikinci el oto satışlarını yeniden düzenliyor. Peki düzenlemeyle birlikte piyasada neler değişecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Dada'nın konuğu olan otomobil yorumcusu Mesut Bıyık değerlendirdi.
Otomobil yorumcusu Mesut Bıyık'ın ifadeleri:
"Yeni düzenlemeyle birlikte daha güvenli bir ortam oluşuyor. Bu yönetmelik 15 Ağustos 2020'de yürürlüğe giren bir yönetmelik bu ve güvenli alışveriş ortamı için yapıldı. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği'nin bir projesi bu.
2. el araba satışlarında çok fazla oyunlar dönüyor ve çok fazla dolandırıcılık durumlarına rastlıyoruz. İşte bu dolandırıcılığı ortadan kaldıracak bir proje bu. Güvenli ödeme sistemi deniyor. Merkez Bankası'na bağlı olarak çalışan bir sistem bu.
Bu sistemde alıcı parasını yatırıyor ve orada bloke oluyor, notere gidip satışı tamamladıktan sonra burada noter blokeyi açıyor. Burada para anında alıcının hesabından satıcının hesabına geçiyor. Dolayısıyla çok güvenli bir ortam ortaya çıkıyor. Dolandırıcılığa meydan vermeyen bir sistem.
Bu sistem galerilerde de geçerli. Ticaret Bakanlığı bununla ilgili yeni bir düzenleme yapıyor. Kapsamını genişletiyor EFT ve havale yoluyla da bu ödemeler yapılabilecek. Bu işlemleri firmaların yetkilendirdiği kişiler yapabiliyor.
Şu anda bu sistem tamamen dolandırıcılığın önüne geçiyor. Fakat burada tüketicinin de dikkatli olması gerekiyor. Bu sistemi kullanmaları gerekiyor."
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