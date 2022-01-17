İkinci el araba satışında yeni düzenleme! İşletmeler yetki belgesi başvurusu yapabilecek

Otomobil yorumcusu Mesut Bıyık'ın ifadeleri:

"Yeni düzenlemeyle birlikte daha güvenli bir ortam oluşuyor. Bu yönetmelik 15 Ağustos 2020'de yürürlüğe giren bir yönetmelik bu ve güvenli alışveriş ortamı için yapıldı. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği'nin bir projesi bu.

2. el araba satışlarında çok fazla oyunlar dönüyor ve çok fazla dolandırıcılık durumlarına rastlıyoruz. İşte bu dolandırıcılığı ortadan kaldıracak bir proje bu. Güvenli ödeme sistemi deniyor. Merkez Bankası'na bağlı olarak çalışan bir sistem bu.