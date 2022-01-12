Hangi ürünlerde KDV kaldırılacak? KDV sistemi nasıl değiştirilecek?

Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in açıklamaları:

"KDKV olarak bilinen sistem aslında bir dolaylı vergi. Vatandaşın her ürün ve hizmet alışverişinde bu KDV ödeniyor. Ürün ve hizmeti aldığımız şirkette bizim adımıza KDV'yi devlete veriyor. Burada satıcı de ürün alırken bir KDV ödüyor. Burada karmaşık bir yapı var.