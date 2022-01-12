Hangi ürünlerde KDV kaldırılacak? KDV sistemi nasıl değiştirilecek?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin KDV sistemi ile ilgili söylediği ‘Piyasayı şok edeceğiz’ ifadelerden sonra yeni sistemin nasıl olacağı merak konusu oldu. KDV indirimi ne kadar olacak? KDV hangi ürünlerde olacak? Ekonomide günün öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in açıklamaları:
"KDKV olarak bilinen sistem aslında bir dolaylı vergi. Vatandaşın her ürün ve hizmet alışverişinde bu KDV ödeniyor. Ürün ve hizmeti aldığımız şirkette bizim adımıza KDV'yi devlete veriyor. Burada satıcı de ürün alırken bir KDV ödüyor. Burada karmaşık bir yapı var.
Burada 3'lü oranlar var, bazıları indiriliyor bazıları çıkarılıyor. Burada ödenen miktarlar arasındaki farklar maliyet hesaplarını da zorlaştırıyor bu nedenle bir sadeleştirme yapılacak. Fiyatlara KDV dahil olduğu için KDV düştüğünde fiyatlarında inmesi gerekir.
Gıda, eğitim gibi temel ihtiyaç ürün ve hizmetlerinde KDV'nin düşürülmesi söz konusu. Burada sıfıra çekilmesi bile konuşuluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 'Piyasayı şok edeceğiz' sözünden onu anlıyoruz.
Burada işte KDV düştüğü zaman indirim olması lazım. Bu da nasıl olacak? Bu etkin bir denetimle olur. Geçtiğimiz yıllarda eğitimde KDV oranları aşağı çekildi. Özel okullar bunu iade etmedi bazıları da seneye mahsuplaşma yoluna gitti.
KDV indirimi mutlak suretle enflasyonu aşağı çekecek bir hareket olacaktır. Fiyatların genel seviyesini aşağı çekecektir, toptan alımlarda maliyeti de düşürecektir ama burada etkin bir deneyim mekanizması olması gerekiyor. Burada kayıt dışılığın da önüne geçecek tedbirler alınacak.
Enflasyon topyekün bir mücadeledir. Sadece Merkez Bankası'nın alacağı para politikaları ya da faiz indirimleri ile yürümez. Reel sektöründe rahatlayacağı bir paket de gelecek."
128 ÜLKEYE İHRACATTA REKOR KIRILDI
- 101 bin 38 firma ihracat yaptı
- 32 bin firma ihracatçı oldu
- 229 ülkeye ihracat yapıldı.
- 184 ülkeye ihracat artırıldı.
- 123 ülkeye ihracatta rekor kırıldı.
- 46 ülkeye ihracat 1 milyar doları geçti
- 78 il ihracatını artırdı.
- 48 il ihracat rekoru kırdı.
- Türk Lirası ile ihracat yüzde 48 arttı 183 milyar TL oldu
ARALIKTA 22 MİLYAR $ GEÇİLDİ
Milyon $ 2020 2021 Değişim (%)
İhracat 17.837 22.274 24.88
İthalat 22.387 28.912 29.15
Dış denge- 4.550 -6.638 45.89
İhracat/İthalat (%) 79.7 77.0 -
RAKAMLAR: 12 AYDA % 32.9 ARTIŞ
Milyon $ 2020/12 ay 2021/12 ay Değişim (%)
İhracat 169.638 225.368 32.85
İthalat 219.517 271.355 23.61
Dış denge -79.879 -45.987 -7.80
İhracat/İthalat (%) 77.3 83.1
ÖĞRETMENE YENİ HAKLAR
Üç ayrı kariyer basamağı olacak: Öğretmen, uzman öğretmen, başöğretmen
Adaylıkta süre 1 yıldan az, 2 yıldan çok olamayacak.
Aday öğretmenin yeri değişmeyecek
Yüksek lisans yapan uzman doktora yayan baş öğretmen sınavına girmeyecek
Uzman ve baş öğretmen olanlara birer derece verilecek
Uzman öğretmenin eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den 60'a çıkacak
Başöğretmenin eğitim öğretim tazminatı yüzde 40'tan 120'ye yükseltilecek.
Ek göstergeler 15 Ocak'ta artacak
Sözleşmeli öğretmenler mazeretle yer değiştirebilecek
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