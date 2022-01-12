Hangi ürünlerde KDV kaldırılacak? KDV sistemi nasıl değiştirilecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin KDV sistemi ile ilgili söylediği ‘Piyasayı şok edeceğiz’ ifadelerden sonra yeni sistemin nasıl olacağı merak konusu oldu. KDV indirimi ne kadar olacak? KDV hangi ürünlerde olacak? Ekonomide günün öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

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