Küresel operasyonlar mı başladı? Kazakistan’da neler oluyor? Çarpıcı değerlendirmeler: 15 Temmuz gecesi yaşananlar...

Diğer yandan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, terör eylemlerinde hayatını kaybedenler için 10 Ocak'ta ulusal yas ilan edilmesi yönünde karar aldı. Başkentte ise dört bir yana polis kontrol noktaları kuruldu.

Tüm resmi devlet binaları ile sosyal tesisler özel harekat askerleri tarafından gece gündüz korunuyor.

Kazakistan'da kaosu kimin körüklediği ise soru işareti. Rus vekil Balbek, "FETÖ okulundan çıkanlar ve DEAŞ kışkırtıyor" açıklamasında bulunumuştu. Peki küresel operasyonların bir parçası mı Kazakistan? Sokak olayları ile kimler ne yapmak istiyor? Kaosun arkasında kim var? Kaos ortamı neden oluşturuldu?