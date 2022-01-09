Küresel operasyonlar mı başladı? Kazakistan'da neler oluyor? Çarpıcı değerlendirmeler: 15 Temmuz gecesi yaşananlar...
Son dakika haberi... Kazakistan'daki sokak olayları ile kimler ne yapmak istiyor? Kaosun arkasında kim var? Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundular.
Kazakistan'da hükümet karşıtı protestoların provokasyona dönüştüğü almatı kentinde kontrol büyük ölçüde sağlandı. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün gönderdiği 2 bin 500 asker de Almatı'ya sevk edildi. Başkent Nur Sultan'da ise hayat OHAL şartları altında devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı da, Rus askerlerinin gönderilmeye devam ettiğini duyurdu. Bunun için 20'den fazla uçak seferi gerçekleştirilmesinin planlandığı açıklandı.
Diğer yandan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, terör eylemlerinde hayatını kaybedenler için 10 Ocak'ta ulusal yas ilan edilmesi yönünde karar aldı. Başkentte ise dört bir yana polis kontrol noktaları kuruldu.
Tüm resmi devlet binaları ile sosyal tesisler özel harekat askerleri tarafından gece gündüz korunuyor.
Kazakistan'da kaosu kimin körüklediği ise soru işareti. Rus vekil Balbek, "FETÖ okulundan çıkanlar ve DEAŞ kışkırtıyor" açıklamasında bulunumuştu. Peki küresel operasyonların bir parçası mı Kazakistan? Sokak olayları ile kimler ne yapmak istiyor? Kaosun arkasında kim var? Kaos ortamı neden oluşturuldu?
Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundular.
İşte o açıklamalardan satır başları;
OLAYLAR KONTROL ALTINDA
Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş: Olayların şu anda kontrol altında olduğu büyük çapta sükûnetin sağlandığına dair haberler var. Kazakistan devleti yaşanan bu olayların ardından şu anda sağlandığı söylenen sükûnet sonrası olayların niçin çıktığını nasıl bu noktaya geldiğini buna kimlerin sebep olduğunu iyice araştırır inceler ve gerekenleri yapar.
KAZAKİSTAN'DA DÜĞMEYE BASILDI
Yaşananlara baktığımızda fiyat artışlarıyla pek alakası olmadığı bizim Türkiye'de geçmiş dönemde yaşadığımız bazı olaylar gibi bunların bir tür bahane olarak kullanıldığı ve önceden yapılan bir takım hazırlıklar sonrası Kazakistan'da düğmeye basılarak aslında çok daha başka hedeflere ulaşılmaya çalıştığını söylemek mümkün.
15 TEMMUZ GECESİ YAŞANANLAR...
Bizim geçmişte yaşadığımız mesela 15 Temmuz gecesi yaşananlar düşünüldüğünde Kazakistan'da birilerinin toprağı bir şekilde sürdüğü bazı insanları gerektiğinde atılacak adımlara uygun hale getirdikleri ve maalesef o ülkenin sınırlarını koruması gereken insanların bazı şeylere göz yumdukları gibi bir takım neticeler ortaya çıkıyor.
"BİRÇOK DEVLETİ SIRASIYLA ETKİLEYECEK"
Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş: Kazakistan Türk dünyası için o kadar önemli bir ülke ki toprak büyüklüğü açısından zenginlik açısından nüfus açısından Türk dünyasının temel direklerinden birisi. Diğer taraftan dünya da aslında bir geçiş dönemi yaşıyor. Bu korona sonrası galiba birçok ülkede birçok devlette özellikle fiyat artışları istikrarsızlık ve sokağın buna tepkisi farklı olacak. Dünyada kaos dönemi jeopolitiği diyorum ben buna. Küresel ittifakların çöktüğü geleneksel müttefikliklerin işe yaramadığını Türkiye fark ettikten sonra çabucak bir ulus devlet tahkimi yoluna gitti özellikle de sert gücünü sahaya sürerek. Muhtemeldir ki bu oturmamışlık dünyanın birçok devletini sırasıyla etkileyecek.
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