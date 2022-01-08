08 Ocak 2022, Cumartesi
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Son dakika: Rusya Kazakistan'a askeri sevkiyatını sürdürüyor

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 08.01.2022
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Son dakika: Rusya Kazakistan’a askeri sevkiyatını sürdürüyor

Son dakika haberi: Rusya Savunma Bakanlığı, ülkedeki protestoların bastırılmasına yönelik barış gücünü Kazakistan'a göndermeye devam ediyor.

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