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Küresel operasyonlar mı başladı? Kazakistan'da neler oluyor? Çarpıcı değerlendirmeler: 15 Temmuz gecesi yaşananlar...

A Haber
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Giriş: 09.01.2022 13:27
Son dakika haberi... Kazakistan'daki sokak olayları ile kimler ne yapmak istiyor? Kaosun arkasında kim var? Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundular.
Küresel operasyonlar mı başladı? KÜRESEL OPERASYONLAR MI BAŞLADI?
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Küresel operasyonlar mı başladı?
Küresel operasyonlar mı başladı?
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