Küresel operasyonlar mı başladı? Kazakistan'da neler oluyor? Çarpıcı değerlendirmeler: 15 Temmuz gecesi yaşananlar...

Son dakika haberi... Kazakistan'daki sokak olayları ile kimler ne yapmak istiyor? Kaosun arkasında kim var? Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundular.

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