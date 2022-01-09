09 Ocak 2022, Pazar
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Küresel operasyonlar mı başladı? Kazakistan'da neler oluyor? Çarpıcı değerlendirmeler: 15 Temmuz gecesi yaşananlar...
Son dakika haberi... Kazakistan'daki sokak olayları ile kimler ne yapmak istiyor? Kaosun arkasında kim var? Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundular.