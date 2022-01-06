06 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Casusluk suçundan tutuklanan DEVA Partili Metin Gürcan hakkında istenen ceza belli oldu

Casusluk suçundan tutuklanan DEVA Partili Metin Gürcan hakkında istenen ceza belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2022 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022
ABONE OL
Casusluk suçundan tutuklanan DEVA Partili Metin Gürcan hakkında istenen ceza belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Gürcan, ifadesinde, casusluk suçlamalarını kabul etmediğini, emekli olduktan askeri ve jeo-stratejik analizler yaptığını, açık kaynaklardan derlediği analizleri telif karşılığında diplomatlara sunduğunu söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, İstanbul'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirilmiş emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan tutuklanmıştı.

Gürcan'ın ifadesinde yabancı diplomatlarla bir araya gelerek, ülkenin iç ve dış politikaları hakkında bilgiler verdiği ortaya çıkarken, Suriye, Irak, İran, Ukrayna, Afganistan ve Libya gibi ülkelere ilişkin bilgi ve analizler paylaştığı karşılığında ise ücret aldığı tespit edilmişti.

İDDİANAME DÜZENLENDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, Metin Gürcan'ın, yabancı devlet görevlileriyle paylaştığı tespit edilen bilgilerin devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgilerden olduğu aktarıldı.

Teknik ve fiziki takip ile de Gürcan'ın yabancı devlet görevlileriyle yaptığı görüşmelerin ortaya çıktığı belirtilen iddianamede, bu takiplere ilişkin elde edilen görsellere de yer verildi. İddianamede, casusluk suçlamalarını kabul etmediği ifade edilen Gürcan'ın ifadesinde, emekli olduktan sonra askeri ve jeo-stratejik analizler yaptığını, açık kaynaklardan derlediği analizleri telif karşılığında diplomatlara sunduğunu söylediği belirtildi.

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen delillerle Metin Gürcan'ın, TCK'nın 328'nci maddesi gereğince 'Siyasal ve ya askeri casusluk' suçunu işlediğinin sabit olduğunu aktararak, 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İddianame Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
İddianamede, Metin Gürcan'ın ifadesine de yer verildi. Gürcan, ifadesinde, casusluk suçlamalarını kabul etmediğini, emekli olduktan askeri ve jeo-stratejik analizler yaptığını, açık kaynaklardan derlediği analizleri telif karşılığında diplomatlara sunduğunu söyledi. Gürcan, ayrıca uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalıştığını ve 2019 yılından itibaren talep eden kişi ve kurumlara danışmanlık hizmeti verdiğini ileri sürdü. Danışmanlık hizmetlerini Türkiye ve Türkiye'ye komşu birçok ülkeye ilişkin verdiğini belirten Gürcan, bu kapsamda verdiği bilgilerin herkesin erişimine açık olduğunu, casusluk faaliyeti yürütmediğini ve gizli belgelerin paylaşımını yapmadığını savundu. Gürcan, Ankara'da diplomatlarla düzenli olarak görüştüğünü, kendilerine analizler sunduğunu ve karşılığında para aldığını söyledi.

Deva Partili Metin Gürcan’ın casusluğu böyle deşifre oldu! DEVA PARTİLİ METİN GÜRCAN'IN CASUSLUĞU BÖYLE DEŞİFRE OLDU!
Ali Babacan partisindeki ’CASUS’u savundu ALİ BABACAN PARTİSİNDEKİ 'CASUS'U SAVUNDU
DEVA Partili ’casusa’ sert tepki: Bugün bunu yapan... DEVA PARTİLİ 'CASUSA' SERT TEPKİ: BUGÜN BUNU YAPAN...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA