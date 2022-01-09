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DEVA Partili Metin Gürcan Türk askerini hedefe koydu

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Giriş: 09.01.2022 22:41
A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Askeri Stratejist Eray Güçlüer, DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın askeriyede görev aldığı sürede Mehmetçiği hedef aldığı anları yorumladı. Yapılan olayda Mehmetçiğin canının direkt hedef olduğunu söyleyen Güçlüer "Bu aşırı özgüvenden de değil. Bunun asker olduğunu bir tek üniformadan anlarsınız." ifadelerini kullandı.
DEVA Partili Metin Gürcan Türk askerini hedefe koydu
DEVA Partili Metin Gürcan Türk askerini hedefe koydu
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