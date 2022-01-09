09 Ocak 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
DEVA Partili Metin Gürcan Türk askerini hedefe koydu
A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Askeri Stratejist Eray Güçlüer, DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın askeriyede görev aldığı sürede Mehmetçiği hedef aldığı anları yorumladı. Yapılan olayda Mehmetçiğin canının direkt hedef olduğunu söyleyen Güçlüer "Bu aşırı özgüvenden de değil. Bunun asker olduğunu bir tek üniformadan anlarsınız." ifadelerini kullandı.