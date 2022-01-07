Yabancı istihbaratın haber elemanı Metin Gürcan! Devlet sırları hangi ülkelere satıldı?

Karşılığında ise her seferinde 300-400 dolar gibi bir ödemeyi elden zarf içerisinde aldı. Zarfları alırken ise makbuz imzaladı.

MİT: MİLLİ GÜVENLİK AÇISINDAN SAKINCALI

Gürcan; gizlilik kurallarına riayet ederek, para karşılığında uzun süredir, devlet sırrı mahiyetinde bilgileri yabancı devletlere temin etti.

İspanyol istihbaratçı ile oteldeki buluşmasında takibe takılmamak için bazı tedbirler aldığı belirlendi.