Almanya’daki Türk taksiciler A Haber’e konuştu: Pandemi işleri etkiledi, zor geçiniyoruz
Almanya'da nereye giderseniz gidin karşınıza Türk bir taksici çıkabilir. Ülkedeki taksicilerin neredeyse yüzde 70'i Türklerden oluşuyor. Peki onlar çalışma koşullarından memnun mu? Karşı karşıya kaldıkları zorluklar neler? İşte tüm detaylar…
Almanya'da havalimanlarında, tren istasyonlarında ya da kalabalık şehir merkezlerinde bindiğiniz taksinin şoförü Türkçe konuşursa şaşırmayın. Ülkenin neredeyse her şehrinde, taksilerin direksiyonunda çoğunlukla Türkler var.
Almanya'da taksi plakaları devlete ait. Tüm denetim belediyeler tarafından yapılıyor. Plakaların ortalama ücreti 400 Euro. Plakasını satan bir kişi 5 yıl boyunca sisteme geri dönemiyor.
Vergi ve kilometre hesabında oynama yapanlar ise meslekten men ediliyor ve plakaları iptal oluyor. Her meslek gibi taksiciliğin de sayısız zorluğu var. Onlar, kimi zaman müşterileriyle ilginç anlar da yaşıyor.
Almanya'da taksiciler genellikle asgari ücretle çalışıyor. Ancak bahşişle birlikte kazandıkları gelir 1500-2 bin Euro'ya kadar çıkabiliyor. Almanya'da toplumun her kesimi taksi kullanıyor. Türk taksicilerin mesaisinin en yoğun olduğu günler ise cuma ve cumartesi.
Onlar, yıllar içerisinde sektörde kazandıkları güvenle çalışmaya devam ediyor. Alman yolcular kendilerini Türk taksicilere emanet ediyor.
-Ben aşağı-yukarı 30 yılın üstünde Almanya'dayım. Taksi işletmesinde 4 yıldır bu işi yapıyorum. Bizim kısa mesafeye gitmeyiz diye bir şeyimiz yok. İsterse 1 km olsun, isterse 100 km olsun. 500 metre ileriye de götürmek zorundayız. Ama bazı taksici arkadaşlar bunu yapıyor. Aslında yapmaması lazım.
Zorlukları şu var ki, gündüz sürdüğü sürece fazla bir zorlukla karşılaşmazsınız. Gece genelde insanlar alkol alıyorlar. Bazılarında taşkınlık yapabiliyor. Pazarlık yapmak istiyor. Paranı vermek istemiyor.
-Müşteri seçme şansın yok. Her müşteriyi götürmek zorundasın. Eğer müşterinin durumundan rahatsız oluyorsan yani sarhoşsa ya da başka bir şey olsa almak zorunluluğun yok.
Belediyeye başvuruyorsunuz. Orada sıraya giriyorsunuz. Eğer talep varsa. Sektörün en önemli sorunu işçi bulamama. Benim arabaların ikisinde de gece şoförü yok. Çünkü işçi bulamıyoruz.
-Bindikleri zaman mesela güzel düzgün Almanca konuştuğun zaman şöyle bir şaşırıyorlar. Dönüyorlar, bakıyorlar. güzel Almanca konuşuyorsunuz falan. Yine Allah bereket versin. Masraflar çıkıyor aşağı-yukarı ama kıt kanaat geçiniyoruz. Saate vurduğumuzda saatliğimiz 5-6 Euro'ya kadar düşebiliyor.
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