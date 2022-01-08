Almanya’daki Türk taksiciler A Haber’e konuştu: Pandemi işleri etkiledi, zor geçiniyoruz

-Ben aşağı-yukarı 30 yılın üstünde Almanya'dayım. Taksi işletmesinde 4 yıldır bu işi yapıyorum. Bizim kısa mesafeye gitmeyiz diye bir şeyimiz yok. İsterse 1 km olsun, isterse 100 km olsun. 500 metre ileriye de götürmek zorundayız. Ama bazı taksici arkadaşlar bunu yapıyor. Aslında yapmaması lazım.