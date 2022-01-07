Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Sparbekuly A Haber'de! Olayların arkasında FETÖ mü var?
Kazakistan'da neler oluyor? Protestolar neden çatışmaya döndü, ardında kim var? Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı.
Kazakistan'daki protestoların arkasında kim ya da kimler var? Rus milletvekili Ruslan Balbek, FETÖ'cü teröristlere işaret etti. "Olayları FETÖ okulundan çıkanlarla, DEAŞ provoke ediyor." dedi.
Peki Kazakistan'da neler oluyor? Protestolar neden çatışmaya döndü, ardında kim var? Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
SİLAH EĞİTİMİ ALMIŞ YABANCI UNSURLAR
Almata'da bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Bununla ilgili Cumhurbaşkanımız daha önce de açıklama yapmıştı. Bu terör saldırılarının tamamıyla organize koordineli bir şekilde yapıldığı ve yurt dışında silah eğitimi almış yabancı unsurların da içinde olduğu söylendi. Burada hem yerel teröristlerin hem de yurt dışı teröristlerin de yer aldığını söyledi.
ARKASINDA KİM VAR?
Biz son günlerde bana birçok sorular geliyor. Hangi ülkeler hangi aktörler... Biz bu olayların arkasında kim olduğunu araştırma şu anda sürdürülüyor. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi başsavcılık, istihbarat teşkilatı, emniyet müdürlüğü koordinesinde bir araştırma komisyonu çalışma yürütüyor.
"BU UNSURLAR VAR DEMEK DOĞRU OLMAZ"
Şu anki durumda bu olayların arkasında şu ve bu unsurlar veya bu ülkeler var demek doğru olmaz. Böyle bir ihtimalde şu anda olamaz ama gerekli araştırma ve soruşturmalar başladıktan sonra özellikle burada şu önemli yakalanan teröristlerin soruşturması çerçevesinde onlardan alınan bilgiler etrafında daha net bir resim ortaya çıkacak. Ve öncelikle şu andakli bizim hedefimiz Almata'daki güvenliği sağlamak teröristleri bertaraf etmek. Çok hızlı bir şekilde araştırmaların sonuçları çıkmaya başlayacak.
NAZARBAYEV VE AİLESİ NE DURUMDA?
Sadece kurucu Cumhurbaşkanı ile ilgili değil de başka durumlarla ilgili ortalıkta spekülasyon haberleri var. Bunlara gerçekten inanmamak lazım. Sadece resmi bilgilere inanmak lazım. Şu anda Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile ilgili bu sosyal medyada ve farklı mecraların dolaştırdığıyla ilgili bu haberler hiçbir şekilde doğrulanmıyor. Tek bir amaçları olabilir şu anda ülkede yaratılmaya çalışılan kaosu daha da körüklemek. Kazakistan'ın içerisindeki çatışma sadece sokakta değil devletin içerisinde çatışma gibi algı oluşturulmaya çalışıldığını düşünüyorum. Türk kamuoyunun sadece Kazakistan'ın resmi alanlarından gelen açıklamalara güvenmesini rica ediyorum.
OLAYLAR YATIŞTI MI?
Bugün Kazakistan Cumhurbaşkanı iki defa açıklama yaptı. Az önce de Kazakistan halkına bir sesleniş yaptı. Bütün şehirlerinde anayasal düzen sağlandı. Bütün devlet kurumları güvenlik güçlerinin elinde. Almatı şehrinde askeri operasyonlar devam ediyor. Diğer tüm şehirlerde durum stabil. En kritik nokta Almatı şehri ve etrafı. Buraya silah sokmaya çalışan ve çeşitli stratejik noktalara saldırı düzenlemeye çalışan terörist grupları devam etmekte. Sadece Almatı etrafında bu olayda şehre giriş yapan haydut ve teröristlerin sayısı 20 bin civarında olduğu açıklandı.
RUS ASKERİ KAZAKİSTAN'DA KALICI MI OLACAK?
Hür irademizle Barış Gücü hakkı kullandık. Stratejik noktaları koruma görevindeler. Ne kadar kalacaklarına devlet karar verir.
BATI'NIN RUSYA TEPKİSİ NE ANLAMA GELİYOR?
Amaç stratejik iş birliğinin bozulması. Kazakistan'da Rus karşıtlığını manipüle ediyorlar.
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