Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Sparbekuly A Haber’de! Olayların arkasında FETÖ mü var?

"BU UNSURLAR VAR DEMEK DOĞRU OLMAZ"

Şu anki durumda bu olayların arkasında şu ve bu unsurlar veya bu ülkeler var demek doğru olmaz. Böyle bir ihtimalde şu anda olamaz ama gerekli araştırma ve soruşturmalar başladıktan sonra özellikle burada şu önemli yakalanan teröristlerin soruşturması çerçevesinde onlardan alınan bilgiler etrafında daha net bir resim ortaya çıkacak. Ve öncelikle şu andakli bizim hedefimiz Almata'daki güvenliği sağlamak teröristleri bertaraf etmek. Çok hızlı bir şekilde araştırmaların sonuçları çıkmaya başlayacak.