Kazakistan'da kaos derinleşir mi? Kazakistan'da çıkan olayların önüne neden geçilemiyor?

Kazakistan'da gerilim tırmanıyor. Kazakistan'da 18 güvenlik görevlisi öldü, yüzlerce yaralı var. Kazakistan'da kaos derinleşir mi? Kazakistan'da patlak veren olayların asıl nedeni ne? Kazakistan'da iç savaş tehlikesi var mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün yorumladı.

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