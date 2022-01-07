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Kazakistan'da kaos derinleşir mi? Kazakistan'da çıkan olayların önüne neden geçilemiyor?

A Haber
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Giriş: 07.01.2022 16:36
Kazakistan'da gerilim tırmanıyor. Kazakistan'da 18 güvenlik görevlisi öldü, yüzlerce yaralı var. Kazakistan'da kaos derinleşir mi? Kazakistan'da patlak veren olayların asıl nedeni ne? Kazakistan'da iç savaş tehlikesi var mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün yorumladı.
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