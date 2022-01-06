06 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ekonomide güven veren adımlar

Ekonomide güven veren adımlar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.01.2022 13:11
Özgür Özel'in dini eğitimi hedef açıklamaları ile ilgili kılıçdaroğlu özür dileyecek mi? CHP'nin helalleşme açıklaması bir taktik miydi? Yeni Ekonomi Modeli meyvelerini ne zaman verir? Son 1 aydaki gelişmeler ekonomideki yol haritasını nasıl çiziyor? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Daily Sabah Gazetesi Yazarı Merve Şebnem Oruç ve SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş, gündemin sıcak başlıklarıyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bahçeli Turkovac aşısı oldu!
Bahçeli Turkovac aşısı oldu!
Ekonomide güven veren adımlar
Ekonomide güven veren adımlar
Türkiye’nin beka projesi!
Türkiye'nin beka projesi!
Nesillere örnek olacak izler!
Nesillere örnek olacak izler!
Soyer’den proje engeli!
Soyer’den proje engeli!
Rusya Kazakistan’a asker gönderdi
Rusya Kazakistan'a asker gönderdi
İYİ Parti’de yeni küfür skandalı!
İYİ Parti’de yeni küfür skandalı!
Araç üzerinde pet şişe görenler dikkat!
Araç üzerinde pet şişe görenler dikkat!
Yeni müjdelerin sinyalini verdi
Yeni müjdelerin sinyalini verdi
İBB metro hattı tünelini kapattı
İBB metro hattı tünelini kapattı
Kılıçdaroğlu’nun adaylık restine cevap!
Kılıçdaroğlu’nun adaylık restine cevap!
Belediye sınavında usulsüzlük!
Belediye sınavında usulsüzlük!
Daha Fazla Video Göster