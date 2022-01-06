Ekonomide güven veren adımlar

Özgür Özel'in dini eğitimi hedef açıklamaları ile ilgili kılıçdaroğlu özür dileyecek mi? CHP'nin helalleşme açıklaması bir taktik miydi? Yeni Ekonomi Modeli meyvelerini ne zaman verir? Son 1 aydaki gelişmeler ekonomideki yol haritasını nasıl çiziyor? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Daily Sabah Gazetesi Yazarı Merve Şebnem Oruç ve SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş, gündemin sıcak başlıklarıyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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