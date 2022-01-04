Koronavirüs artık gribi taklit ediyor! Uzman isim tek tek açıkladı! İşte koronavirüs ve gribi birbirinden ayıran belirtiler...
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Gökçe Demir, A Haber'e özel yaptığı açıklamalarda son dönemde artan koronavirüs ve grip vakalarını değerlendirdi. Koronavirüsün gribi taklit etmeye başladığı vurgulayan Demir, iki hastalık arasındaki benzerlik ve farklılıkları da açıkladı. Gribin de şakası olmayan bir hastalık olduğunun altını çizen Demir, maske kullanımının öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. Peki grip ile koronavirüs belirtileri neler? Grip ile koronavirüs belirtileri arasındaki farklar nelerdir? İşte detaylar...
Türkiye'de kış ayının gelmesiyle birlikte artan koronavirüs vaka sayılarının yanında grip vakaları da artmaya başladı. Vatandaşlar gribe yakalansa bile koronavirüse yakalanma riskine karşı hastanelere giderek test yaptırıyor.
UZMAN İSİM A HABER'DE AÇIKLADI
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Gökçe Demir, A Haber'e özel yaptığı açıklamalarda koronavirüs ile grip arasındaki fark ve benzerlikleri tek tek açıkladı.
KORONAVİRÜS ARTIK GRİBİ TAKLİT EDİYOR
Kovid-19'un ilk döneminde ayırt etmek daha kolaydı çünkü solunum yetmezliği, akciğer bulguları daha ön plandaydı. Ama mutasyona uğradıkça giderek artık gribi taklit eder bir durum olmaya çıktı.
ATEŞ EKLEM AĞRISI VE ÖKRÜSÜK
Ateş yoksa, yaygın kas eklem ağrısı yoksa sadece burun akıntısıysa destek tedavisi alabilirler, C vitamini alsınlar. Ama ateş varsa, yaygın kas eklem ağrısı varsa ve öksürük varsa mutlaka hekimlerine başvursunlar.
GRİP DE ŞAKASI OLMAYAN BİR HASTALIK
Covid-19 olma olasılıkları çok yüksek. Grip de şakası olmayan bir hastalık. Onun da salgın yapma potansiyeli var. Kendi yaptığı akciğer enfeksiyonu da ölümcül seyredebiliyor.
MASKE KULLANIMI AZALINCA GRİP VAKALARI ARTMAYA BAŞLADI
2 yıldır maske kullanımı nedeniyle grip vakaları ciddi anlamda azalmıştı. Ancak aşılardan sonra insanlar bir rehavete kapıldı, sosyalleşmeye başladı. Sadece açık alanlarda değil kapalı ortamlarda da yemekler yenmeye başlandı. Bununla birlikte de grip vakalarında bir artış yaşandı.
BAKANLIKTAN YAN ETKİ AÇIKLAMASI
Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.
Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.
AŞI SONRASI HANGİ YAN ETKİLER OLABİLİR?
Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık
Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)
Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.
Yorgunluk
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.
Hafif ateş, titreme
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
Baş ağrısı
Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
Kas/eklem ağrısı
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
Kusma, ishal
Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.
DÜNÜN VAKA SAYILARI
Sağlık Bakanlığı, 3 Ocak 2022 tarihine ait Türkiye'nin 81 iline ait 24 saatlik vaka, vefat aşılama rakamlarını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 368 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin 869 kişinin testi pozitif çıktı, 160 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada son tabloyu yorumladı.
Bakan Koca, "NE YAPMALIYIZ? Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmemeliyiz. Maskeyi, bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız." dedi.
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