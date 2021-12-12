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Çalışan annelere 2160 gün erken emeklilik! Her çocuktan 720 gün! Staj da dahil olacak!

Devletten çalışan kadınlara büyük kolaylık sağlanıyor! Her çocuktan 720 gün toplamda 2160 gün erken emeklilik imkanı sunuluyor. Sosyal güvenlik yasalarında, kadınların çalışmasının teşvik edilmesi için birçok fırsat veriliyor. Bunlardan birisi de erken emeklilik avantajı oluyor. Çalışan anneler, çocuk sayısına göre toplam 2160 gün erken emekli olabilecek. İşte; çalışan annelerin erken emekliliğine dair merak edilen bilgiler!

Giriş Tarihi: 12.12.2021 16:42 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 16:57
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Çalışan annelere 2160 gün erken emeklilik! Her çocuktan 720 gün! Staj da dahil olacak!

Çalışan annelere 2160 gün erken emeklilik! Her çocuktan 720 gün emekli olma şansı! Çalışan annelere devlet tarafından emeklilik anlamında büyük kolaylık sağlanıyor. Anneler yıllarca erken emekli olarak iş hayatına veda ediyor ve emeklilik maaşını bağlatabiliyor. Annelere doğum borçlanması ile erken emeklilik sağlanırken, staj da buna dahil oluyor. İşte, çalışan annelerin erken emeklilik şansı hakkında merak edilen bilgiler!

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Çalışan annelere 2160 gün erken emeklilik! Her çocuktan 720 gün! Staj da dahil olacak!

HER ÇOCUKTAN 720 GÜN:
Anneler için emeklilik formüllerinde sigortalı olduktan sonra yapılan doğumlar avantaj sağlıyor.

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Çalışan annelere 2160 gün erken emeklilik! Her çocuktan 720 gün! Staj da dahil olacak!

3'e çıkarılan doğum borçlanması imkanı ile çocuk başına 720 gün (2 yıl), en çok 2160 gün (6 yıl) kazanmak mümkün.

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Çalışan annelere 2160 gün erken emeklilik! Her çocuktan 720 gün! Staj da dahil olacak!

STAJ SAYILIYOR: Normal şartlarda emeklilik hesabında staj başlangıcı dikkate alınmıyor.

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Çalışan annelere 2160 gün erken emeklilik! Her çocuktan 720 gün! Staj da dahil olacak!

Ama anneler eğer staj başladığı tarihten sonra doğum yapmışlarsa bu doğumları borçlanabiliyor.