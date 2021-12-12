12 Aralık 2021, Pazar
Çalışan annelere 2160 gün erken emeklilik! Her çocuktan 720 gün! Staj da dahil olacak!
Devletten çalışan kadınlara büyük kolaylık sağlanıyor! Her çocuktan 720 gün toplamda 2160 gün erken emeklilik imkanı sunuluyor. Sosyal güvenlik yasalarında, kadınların çalışmasının teşvik edilmesi için birçok fırsat veriliyor. Bunlardan birisi de erken emeklilik avantajı oluyor. Çalışan anneler, çocuk sayısına göre toplam 2160 gün erken emekli olabilecek. İşte; çalışan annelerin erken emekliliğine dair merak edilen bilgiler!
Giriş Tarihi: 12.12.2021 16:42 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 16:57
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