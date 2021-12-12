Çalışan annelere 2160 gün erken emeklilik! Her çocuktan 720 gün! Staj da dahil olacak!

Çalışan annelere 2160 gün erken emeklilik! Her çocuktan 720 gün emekli olma şansı! Çalışan annelere devlet tarafından emeklilik anlamında büyük kolaylık sağlanıyor. Anneler yıllarca erken emekli olarak iş hayatına veda ediyor ve emeklilik maaşını bağlatabiliyor. Annelere doğum borçlanması ile erken emeklilik sağlanırken, staj da buna dahil oluyor. İşte, çalışan annelerin erken emeklilik şansı hakkında merak edilen bilgiler!