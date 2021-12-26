26 Aralık 2021, Pazar
Erken emeklilik için büyük fırsat! Bu hafta son: 8.216 TL vererek...
Erken emekli olmak isteyenler dikkat! Borçlanma yapma planları kuranlar için yeni yılda tutarlarda artış olacak. Yeni yılda tutarlar artacak. Askerlik borçlanmasında 8 bin 216, doğum borçlanmasında 10 bin 955 lira fark oluşacak. Daha az ödeyerek borçlanmak için 31 Aralık son tarih. İşte erken emekli olmak isteyenleri yakından ilgilendiren haberle ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 26.12.2021 01:42 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 01:45
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