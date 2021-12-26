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Erken emeklilik için büyük fırsat! Bu hafta son: 8.216 TL vererek...

Erken emekli olmak isteyenler dikkat! Borçlanma yapma planları kuranlar için yeni yılda tutarlarda artış olacak. Yeni yılda tutarlar artacak. Askerlik borçlanmasında 8 bin 216, doğum borçlanmasında 10 bin 955 lira fark oluşacak. Daha az ödeyerek borçlanmak için 31 Aralık son tarih. İşte erken emekli olmak isteyenleri yakından ilgilendiren haberle ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 26.12.2021 01:42 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 01:45
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Erken emeklilik için büyük fırsat! Bu hafta son: 8.216 TL vererek...

Emekliliğini erkene çekmek için borçlanma yapmayı düşünenlerin daha az ödeme için önlerinde sayılı günleri kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Erken emeklilik için büyük fırsat! Bu hafta son: 8.216 TL vererek...

Asgari ücrete yapılacak yeni yıl zammıyla borçlanmada taban ve tavan tutarlar artacak.

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Erken emeklilik için büyük fırsat! Bu hafta son: 8.216 TL vererek...

Tek çocuk için doğum borçlanması10 bin 955, askerlik borçlanması ise 8 bin 216 lira artacak.

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Erken emeklilik için büyük fırsat! Bu hafta son: 8.216 TL vererek...

Bu para elini çabuk tutanın cebinde kalacak.

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Erken emeklilik için büyük fırsat! Bu hafta son: 8.216 TL vererek...

Mevcut asgari ücrete göre 1 aylık borçlanma için en az bin 144 lira 80 kuruş ödeniyor. Tavandan ödemelerde ise tutar 7.5 katına çıkıyor.