Erken emeklilik için büyük fırsat! Bu hafta son: 8.216 TL vererek...

Erken emekli olmak isteyenler dikkat! Borçlanma yapma planları kuranlar için yeni yılda tutarlarda artış olacak. Yeni yılda tutarlar artacak. Askerlik borçlanmasında 8 bin 216, doğum borçlanmasında 10 bin 955 lira fark oluşacak. Daha az ödeyerek borçlanmak için 31 Aralık son tarih. İşte erken emekli olmak isteyenleri yakından ilgilendiren haberle ilgili detaylar...