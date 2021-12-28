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Haberler Galeri Ev kadınları için 1601 TL'ye emeklilik imkanı! Sigorta ile emeklilik önündeki engel kalkıyor

Ev kadınları için 1601 TL'ye emeklilik imkanı! Sigorta ile emeklilik önündeki engel kalkıyor

Emekli olmak isteyen ev hanımları için güzel bir imkan var. Primi eksik olanlar ya da çalışma imkanı bulamayanlara emeklilik yolu isteğe bağlı sigorta ile açılıyor. Bunun için aylık prim yeni yılda bin 601 liraya çıkarken, brüt asgari ücretteki 10 puanlık avantaj sayesinde 2022'de bin 461 lira cepte kalacak. İşte ev hanımına emeklilik yolunu açan haberin detayları...

Giriş Tarihi: 28.12.2021 01:56 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 08:38
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Ev kadınları için 1601 TL’ye emeklilik imkanı! Sigorta ile emeklilik önündeki engel kalkıyor

Ülkemizde emeklilik yollarından biri isteğe bağlı sigorta ile açılıyor. Hiç çalışma imkanı bulamayanlar bile isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekli olabiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ev kadınları için 1601 TL’ye emeklilik imkanı! Sigorta ile emeklilik önündeki engel kalkıyor

İsteğe bağlı sigorta, primi eksik olanların da imdadına yetişiyor. 2021 yılında aylık bin 144 lira 80 kuruş olan isteğe bağlı sigorta primi, yeni yılda asgari ücretle yükselecek.

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Ev kadınları için 1601 TL’ye emeklilik imkanı! Sigorta ile emeklilik önündeki engel kalkıyor

NASIL DEĞİŞECEK?

Brüt asgari ücretin 5 bin 4 lira olmasıyla 2022 yılında aylık bin 601 lira 28 kuruş prim yatırılacak. Net asgari ücretin yüzde 50.51 artmasına karşın vergi istisnasının etkisiyle brüt ücretteki artışın yüzde 39.9'da kalması, isteğe bağlı primi için ödenecek tutarın daha az artmasını sağladı.

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Ev kadınları için 1601 TL’ye emeklilik imkanı! Sigorta ile emeklilik önündeki engel kalkıyor

Eğer brüt asgari ücret de yüzde 50.51 artsa 5 bin 384 lira 50 kuruşa çıkacak ve buna bağlı olarak isteğe bağlı sigorta primi aylık bin 723 lira 4 kuruşa ulaşacaktı.

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Ev kadınları için 1601 TL’ye emeklilik imkanı! Sigorta ile emeklilik önündeki engel kalkıyor

Böylece aylık 121,76 lira, yıllık bin 461 lira 12 kuruş avantaj sağlanmış oldu. Tabii bu tutarlar en düşük prim tutarını gösteriyor. 2022'de isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler aylık en az bin 601 lira yatırırken, en yüksek de bunun 7.5 katını ödeyebilecek.