Ev kadınları için 1601 TL'ye emeklilik imkanı! Sigorta ile emeklilik önündeki engel kalkıyor

Emekli olmak isteyen ev hanımları için güzel bir imkan var. Primi eksik olanlar ya da çalışma imkanı bulamayanlara emeklilik yolu isteğe bağlı sigorta ile açılıyor. Bunun için aylık prim yeni yılda bin 601 liraya çıkarken, brüt asgari ücretteki 10 puanlık avantaj sayesinde 2022'de bin 461 lira cepte kalacak. İşte ev hanımına emeklilik yolunu açan haberin detayları...

Giriş Tarihi: 28.12.2021 01:56 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 08:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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