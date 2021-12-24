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Fiyat güncellemesiyle 25-30 bin TL gerileyecek! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 10 gün içerisinde…

Araba almak isteyenlerin genellikle takip ettiği ikinci el pazarında hareketli günler yaşanmaya başlandı. 18 liraya kadar yükselen dolar sert düşüş yaşamıştı. Bu durum fiyatı yükselen tüm malzemelerin ve maddelerin de fiyatının düşmesine yol açıyor. Geçtiğimiz aylarda uçuşa geçen ikinci el araba fiyatlarının dengelenmesi bekleniyor. Piyasaların kurdaki düşüşü kabul etmesiyle birlikte 300 bin TL değerindeki bir araçta 30 bin TL'ye kadar indirim yaşanacağı tahmin ediliyor.

Giriş Tarihi: 24.12.2021 09:04 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 09:05
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Fiyat güncellemesiyle 25-30 bin TL gerileyecek! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 10 gün içerisinde…

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? İkinci el araç almak isteyenler, biriktirdikleri parayı bozmadan doğru tarihi bekliyor. Dolarda yaşanan sert düşüş sonrası peş peşe indirim haberleri gelmeye başladı. Kur Korumalı TL Mevduat sisteminin açıklanmasının ardından araba fiyatlarının ne zaman düşeceği merak ediliyor. Fiyat güncellemesiyle, 300 bin lira değerindeki bir araçta yaklaşık 25-30 bin TL değerinde indirim olacağı düşünülüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fiyat güncellemesiyle 25-30 bin TL gerileyecek! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 10 gün içerisinde…

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci elde 10 gün içinde fiyatların düşeceğini söyledi.

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Fiyat güncellemesiyle 25-30 bin TL gerileyecek! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 10 gün içerisinde…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kur Korumalı TL Mevduat" sistemini açıklamasının ardından, döviz kurlarında yaşanan geri çekilme, sıfır araç fiyatlarına da yansımış ve markalar indirim yapmıştı.

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Fiyat güncellemesiyle 25-30 bin TL gerileyecek! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 10 gün içerisinde…

Bu indirimlerin ikinci el otomobil pazarına yansıyıp yansımayacağı merak konusu olurken, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Fiyat güncellemesiyle 25-30 bin TL gerileyecek! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 10 gün içerisinde…

Kurdaki düşüşle sıfır araç markalarından bazılarının fiyatlarında güncelleme yaptıklarını belirten Erkoç, "İkinci el araç sektöründe de kurun düşmesinin yansımalarını göreceğiz, ikinci el araç fiyatları da geri gelecektir ama bunun piyasalara yansıması 1-2 gün içinde olmaz. Bu fiyat güncellemesi bir hafta, 10 günü bulabilir.