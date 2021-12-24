Fiyat güncellemesiyle 25-30 bin TL gerileyecek! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 10 gün içerisinde…

Araba almak isteyenlerin genellikle takip ettiği ikinci el pazarında hareketli günler yaşanmaya başlandı. 18 liraya kadar yükselen dolar sert düşüş yaşamıştı. Bu durum fiyatı yükselen tüm malzemelerin ve maddelerin de fiyatının düşmesine yol açıyor. Geçtiğimiz aylarda uçuşa geçen ikinci el araba fiyatlarının dengelenmesi bekleniyor. Piyasaların kurdaki düşüşü kabul etmesiyle birlikte 300 bin TL değerindeki bir araçta 30 bin TL'ye kadar indirim yaşanacağı tahmin ediliyor.