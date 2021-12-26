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Tarih verildi! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Uzmanlar açıkladı! Fiyat güncellemesi...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2021
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Tarih verildi! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Uzmanlar açıkladı! Fiyat güncellemesi...

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Başkan Erdoğan'ın ekonomiye yönelik açıklamaları sonrası döviz kurlarında sert düşüş yaşandı. 18 lirayı test eden dolar kuru 11 liranın altına geriledi. Bu gelişmelerimn ardından gözler ikinci el araba fiyatlarına çevrildi. 2. el araba fiyatlarında düşüş olup olmayacağını merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Uzmanlar tarih verererek fiyat güncellemesi açıklamalarında bulundu. İşte cevaplar...

İkinci el araba fiyatları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasının ardından otomobil piyasasında sert yükseliş yaşanmıştı. İkinci el araba fiyatlarının sıfır araba fiyatlarını geçmesi de piyasalarda hareketliliği azaltmıştı. Son günlerde döviz kurlarında yaşanan artış da fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden olmuştu. Başkan Erdoğan'ın "Kur Korumalı TL Mevduat " sistemini açıklamasının ardından döviz kurlarında sert düşüş yaşandı.

Bu gelişmelerin ardından ikinci el araba fiyatlarında düşüş olup olmayacağı da araştırılmaya başlandı. Kovid-19, döviz kuru gibi birçok sebebin araç fiyatlarındaki gelişmelere etki ettiğini açıklayan uzmanlar, döviz kurlarındaki düşüş ile birlikte ikinci el araba fiyatlarında beklenen düşü hakkında açıklamalarda bulundu.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç sektöründe de kurun düşmesinin yansımalarının görüleceğini belirterek, "İkinci el araç fiyatları da geri gelecektir." dedi.

Erkoç, yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kur Korumalı TL Mevduat" sistemini açıklamasının ardından döviz kurlarında yaşanan geri çekilmenin ikinci el araç piyasasına etkisini değerlendirdi.

Araç fiyatlarının yükselmesinin birçok sebebi olduğuna işaret eden Erkoç, bu sebeplerin başında Kovid-19 dolayısıyla üretimdeki aksaklıklardan kaynaklanan arz ve talep dengesinde yaşanan sıkıntıların geldiğini söyledi.

Erkoç, Türkiye'deki araçların yüzde 80'inin ithal, yüzde 20'sinin ise montajı yapılan araçlardan oluştuğuna dikkati çekerek, kur yükseldikçe araçların fiyatlarının, ÖTV ve KDV'sinin de yükseldiğini dile getirdi.

FİYATLARDAKİ DÜŞÜŞ...

Kurdaki düşüşle sıfır araç markalarından bazılarının fiyatlarında güncelleme yaptıklarını belirten Erkoç, "İkinci el araç sektöründe de kurun düşmesinin yansımalarını göreceğiz, ikinci el araç fiyatları da geri gelecektir ama bunun piyasalara yansıması 1-2 gün içinde olmaz. Bu fiyat güncellemesi bir hafta, 10 günü bulabilir. Çünkü piyasaların kurdaki düşüşü kabul etmesi gerekiyor. 300 bin lira değerindeki bir araçta yaklaşık 25-30 bin lira gibi bir indirim yaşanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Erkoç, insanların bayilerde araç bulamamasından dolayı da fiyatların yükseldiğine işaret ederek, piyasalarda dengenin yeniden sağlanacağını, tamamen düzelmenin ise 2022'de olacağını söyledi.

Dünya genelinde yaşanan çip krizinin çözümünün gelecek yılın ortalarını bulacağını ifade eden Erkoç, piyasaya sıfır araç girmesiyle de "fiyatlarda tam bir gerileme" olacağını belirtti.

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