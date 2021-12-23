23 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dolar düştü, ikinci el araba alacaklar bayram edecek! Uzman isim açıkladı! "Büyük indirim geliyor!" 300 bin liralık araçta...

Dolar düştü, ikinci el araba alacaklar bayram edecek! Uzman isim açıkladı! "Büyük indirim geliyor!" 300 bin liralık araçta...

Dolar düştü, ikinci el araba alacaklar bayram edecek! Uzman isim açıkladı! "Büyük indirim geliyor!" 300 bin liralık araçta... Dolar ve euroda yaşanan düşüş sonrasında gözler sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında yaşanacak değişime çevrildi. Bilindiği üzere pandemi döneminde yaşanan çip krizi sonrasında araba fiyatlarında beklenmedik artış yaşanmıştı. Hal böyle olunca araba alacaklar hayal kırıklığına uğramıştı. Dolarda yaşanan düşüş sonrasında markalardan açıklamalar ardı ardına geldi. Sektör temsilcileri otomotiv pazarında oluşan beklentiyi dile getirdi. İşte, sıfır ve ikinci el araba fiyatları için detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.12.2021 18:42
  • 1
  • 11
Dolar düştü, ikinci el araba alacaklar bayram edecek! Uzman isim açıkladı! Büyük indirim geliyor! 300 bin liralık araçta...

Dolar ve euroda yaşanan düşüş sonrasında gözlerin çevrildiği adreslerden biriside otomotiv pazarı oldu. Sıfır ve ikinci el araba fiyatları için araştırmalar bu dönemde sıklaştı. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında doların aşağı yönde düşüş göstermesi ile markalar fiyat listelerini güncellemeye başladı. Sıfır araba fiyatlarında düşüş yaşanırken, ikinci el için sektör temsilcilerinden umut veren açıklamalar geldi. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Detayları haberimizde derledik...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Dolar düştü, ikinci el araba alacaklar bayram edecek! Uzman isim açıkladı! Büyük indirim geliyor! 300 bin liralık araçta...

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç sektöründe de kurun düşmesinin yansımalarının görüleceğini belirterek, "İkinci el araç fiyatları da geri gelecektir." dedi.

  • 3
  • 11
Dolar düştü, ikinci el araba alacaklar bayram edecek! Uzman isim açıkladı! Büyük indirim geliyor! 300 bin liralık araçta...

Erkoç, açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kur Korumalı TL Mevduat" sistemini açıklamasının ardından döviz kurlarında yaşanan geri çekilmenin ikinci el araç piyasasına etkisini değerlendirdi.

  • 4
  • 11
Dolar düştü, ikinci el araba alacaklar bayram edecek! Uzman isim açıkladı! Büyük indirim geliyor! 300 bin liralık araçta...

Araç fiyatlarının yükselmesinin birçok sebebi olduğuna işaret eden Erkoç, bu sebeplerin başında Kovid-19 dolayısıyla üretimdeki aksaklıklardan kaynaklanan arz ve talep dengesinde yaşanan sıkıntıların geldiğini söyledi.

  • 5
  • 11
Dolar düştü, ikinci el araba alacaklar bayram edecek! Uzman isim açıkladı! Büyük indirim geliyor! 300 bin liralık araçta...

Erkoç, Türkiye'deki araçların yüzde 80'inin ithal, yüzde 20'sinin ise montajı yapılan araçlardan oluştuğuna dikkati çekerek, kur yükseldikçe araçların fiyatlarının, ÖTV ve KDV'sinin de yükseldiğini dile getirdi.