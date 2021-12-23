Dolar düştü, ikinci el araba alacaklar bayram edecek! Uzman isim açıkladı! "Büyük indirim geliyor!" 300 bin liralık araçta...

Dolar düştü, ikinci el araba alacaklar bayram edecek! Uzman isim açıkladı! "Büyük indirim geliyor!" 300 bin liralık araçta... Dolar ve euroda yaşanan düşüş sonrasında gözler sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında yaşanacak değişime çevrildi. Bilindiği üzere pandemi döneminde yaşanan çip krizi sonrasında araba fiyatlarında beklenmedik artış yaşanmıştı. Hal böyle olunca araba alacaklar hayal kırıklığına uğramıştı. Dolarda yaşanan düşüş sonrasında markalardan açıklamalar ardı ardına geldi. Sektör temsilcileri otomotiv pazarında oluşan beklentiyi dile getirdi. İşte, sıfır ve ikinci el araba fiyatları için detaylar...