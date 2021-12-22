Yastık altı altın ekonomiye kazandırılıyor! Banka ile kuyumcu arasında altın sistemi önerisi
Vatandaşın yastık altı varlıklarını ekonomiye kazandıracak yeni araçlar geliyor. Sektör uzmanları, banka ile kuyumcu arasında altın yatırımı için "provizyon sistemi kurulsun" önerisi getiriyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ekonomi modelinin yol haritasını açıkladığı andan itibaren dolarda sert düşüşler yaşandı. Piyasalara güven havası yerleşirken yastık altı altınlar içinde önemli mesajlar verildi.
Başkan Erdoğan, "Ülkemizde yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin top altın bulunduğu bilinmektedir. Bu altınların finansal sisteme dahil edilerek ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla birlikte yeni araçlar geliştirilecektir." dedi.
Vatandaşın yastık altı varlıklarını ekonomiye kazandıracak yeni araçlar geliyor.Bu konuda yatırımcıyı teşvik edici adımlar hazırlanmaya başladı.
A Para yayınında önerilerini paylaşan İstanbul Altın Rafinerisi CEO'su Ayşen Esen, kuyumcu altın değerleme sisteminin bu konuda önemli bir proje olduğunu dile getirdi.
Ayşen Esen, "Altını altın olarak korumaktır esas güdü. Bu insanı güvencede hissettiren bir durumdur. Kuyumcu altın değerleme sistemi sayesinde artık bankaların bunu vermesi gerekmez. Çok basit bir provizyon işlemi ile biz kuyumcudan da bu altını teslim edebiliriz." dedi.
Yastık altı varlıkları ekonomiye kazandıracak önemli unsurlardan bir diğerinin ise kapsamlı bir tanıtım ağı olduğu belirtiliyor.
Esen, "Tanıtımların başlaması için özel banklarında devreye girmesi gerekir. Bu iş kısmı olmamalı. Özel banklar bu projeye katıldığı anda ortak bir havuzda bunun tanıtımları yapılabilir." ifadelerini kullandı.
Vatandaşı teşvik edici unsurların artırılması gerektiğine vurgu yapan Esen, bu kapsamda yatırımcıya yüksek katma değer avantajı sunulmasının da önemine değindi.
İstanbul Altın Rafinerisi CEO'su Ayşen Esen, "Önerilerimizden biri halka olan katma değerin yükseltilmesiydi. Bu rakam 2,5'lara çekildiği anda ilginin çok hızlı arttığını gördük. Yanında birçok katma değer sunabilirsiniz. Halka teşvik edici bazı unsurlar vermeniz gerekir." diye konuştu.
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