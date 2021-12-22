Yastık altı altın ekonomiye kazandırılıyor! Banka ile kuyumcu arasında altın sistemi önerisi

Ayşen Esen, "Altını altın olarak korumaktır esas güdü. Bu insanı güvencede hissettiren bir durumdur. Kuyumcu altın değerleme sistemi sayesinde artık bankaların bunu vermesi gerekmez. Çok basit bir provizyon işlemi ile biz kuyumcudan da bu altını teslim edebiliriz." dedi.