Sıfır araç fiyat listesi değişiyor! Kurdaki sert düşüş fiyatlara yansıdı! Renault, Dacia, Citroen, Peugeot, Hyundai...
Döviz kurlarında yaşanan sert düşüş sonrası "Sıfır araç fiyatları düşecek mi?" gibi sorular gündeme geldi. Renault, Dacia, Citroen, Peugeot ve Hyundai markalarında sıfır araba fiyatları indirilirken, bazı markaların da çalışmalara deam ettiği öğrenildi. Sıfır araç fiyatları ile ilgili markalardan beklenen açıklama geldi. Renault ve Dacia markalarında ortalama yüzde 20 indirim gerçekleştirildiği öğrenildi. Peki, sıfır araç yeni fiyat listesi ne zaman yayınlanacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 22.12.2021
09:38 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021
09:38
Sıfır araç fiyatları, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Dolar kuru en yüksek 18 lirayı gördükten sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aıklamaları sonrası sert düşüşe geçti. Hyundai, Renaut, Diotren gibi bazı markalar fiyat listesini göncellerken, bazı markaların ise fiyat indirimş üzerinde çalışma yaptığı açıklandı. İşte sıfır araç fiyatları ile ilgili son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
ZAMLAR İPTAL EDİLDİ, İNDİRİM GELDİ
Bazı otomotiv markaları, internet sitelerindeki fiyatları güncelleyerek indirime giderken, bazı markaların da kur kaynaklı zammı iptal ettiği öğrenildi.
"ALINAN YENİ KARARLARIN ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUZ"
Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ve Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızın detaylarını aktardığı yeni bir finansal alternatif olan Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat, vatandaşlarımızın tasarrufları için kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermesi açısından büyük önem taşıyor. Nitekim piyasalar tarafından olumlu karşılanan karar, döviz kurlarında ciddi oranda bir gevşeme sağladı. Bu kararın önümüzdeki dönemde yurt içi dolarizasyonu yavaşlatacağını düşünüyoruz. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ile birlikte ihracat ve vergilere yönelik alınan yeni kararların ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Hem ülke genelinde yatırım, ihracat ve istihdam yoluyla sürdürülebilir bir büyümenin sağlanması hem de otomotiv sektöründe hacim artışı için özellikle döviz kurlarında görülen volatilitenin asgari seviyeye indirilerek bir istikrar ortamı oluşturulmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Çağdaş,
"Bu durum, bir sonraki aşamada tüketicinin daha makul taşıt finansman faizleriyle desteklenmesini de sağlayacaktır. Ayrıca, otomotiv sektöründe önümüzdeki yıl ÖTV matrah dilimlerinde yapılacak bir güncelleme, birçok modelde ek vergi maliyetinin tüketiciye yansımasının önüne geçecektir." ifadelerini kullandı.
"ORTALAMA YÜZDE 20 İNDİRİM GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLADIĞIMIZ GÜNCEL FİYAT LİSTEMİZİ PAYLAŞACAĞIZ"
Berk Çağdaş, fiyatlarda ortalama yüzde 20'lik bir indirim olacağını belirterek,
"Renault Mais olarak, piyasa koşulları çerçevesinde tüketici faydasını gözeten fiyat politikalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda gevşeyen döviz kurlarıyla birlikte fiyat listelerimizde güncelleme çalışmalarına başladık. Kurda stabilizasyonun sağlanmasıyla Renault ve Dacia markalarımızda ortalama yüzde 20 indirim gerçekleştirmeyi planladığımız güncel fiyat listemizi en kısa sürede paylaşmaya devam edeceğiz." dedi.