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Dövize müdahale meyvelerini veriyor! Yem fiyatlarında indirim yapılacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.12.2021
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Dövize müdahale meyvelerini veriyor! Yem fiyatlarında indirim yapılacak

Son dakika haberine göre: Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı ve Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ülkü Karakuş, hükümetin açıkladığı "Dolar üzerinden mevduatların garanti altına alınması" kararı sonrasında, yem fiyatlarında indirime gideceklerini söyledi.

Karakuş, şunları söyledi: "Dövizde meydana gelen inişli çıkışlı günlerden sonra, Dolar üzerinden mevduatların garanti altına alınması ve dolayısıyla dövizdeki belirsizliğin ortadan kalkması sonrasında dövize yönelen küçük yatırımcının üzerindeki tedirginlik bir nebze azaldı.

Bu da dövizin yüzde 30 civarında düşmesi ile sonuçlandı. Yem sektörünün hammaddesinin yarısını ithaldir. Bu nedenle fiyatlarındaki artışların son bir aydır önüne geçilememişti. Gelişen yeni durumla birlikte, yüzde 5 ila yüzde 13 oranında indirim kararı alıyoruz."

YATIRIM ARTACAK

Ülkü Karakuş, "Maliyetlerin aşağı düşmesi ile birlikte hayvancılık yapan işletmelerin zarardan kurtulması sağlanacaktır. Belirsizliğin ortadan kalkması uzun vadede yatırım imkanlarını da kamçılayacaktır" ifadelerini kullandı.

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