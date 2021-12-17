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Süt fiyatında fahiş artış! Üreticide 5 lira, markette 16 lira internetteyse 29 lira

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 17.12.2021 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021
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Süt fiyatında fahiş artış! Üreticide 5 lira, markette 16 lira internetteyse 29 lira

Artan fiyatıyla dikkat çeken ürünlerden biri de süt. Marketlerde fahiş fiyatlara satılan süt üreticide 5 lira civarında aynı süt interneteyse 29 liraya satılıyor.

Tam yağlı, pastörize, organik... Tüm çeşitleriyle sütün fiyatında birçok market fahiş oranda artış yaptı.

Süt üreticileri sütün litresini 5 lira civarından satıyor ama bu fiyat markete geldiğimizde epey artıyor 16-17 liralara kadar çıkıyor.

Üretici sütünü toptancılara da litresini 5 liradan satıyor yine organik sütün litresi markette 16 lira 50 kuruşa satılıyor.

Başka bir marka süt yine 1 litre tam yağlı bunun fiyatı da markette 13 lira 95 kuruş. Pastörize süt yüzde 3 yağlı 1 litre başka bir marka fiyatı da 16 lira 45 kuruş.

Marketlerdeki fahiş fiyatların yanı sıra bir de internet fırsatçıları var. Marketle internet sitesi arasındaki fiyatlar da değişiyor.

Mesela herkes tarafından bilinen bir marka 1 litre tam yağlı sütün marketteki fiyatı 13 lira 95 kuruş, aynı süt internetteki fiyatı 29 lira yazmışlar bir de indirim var gibi gösterip 23 lira 90 kuruşa satıyorlar.

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