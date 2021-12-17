Süt fiyatında fahiş artış! Üreticide 5 lira, markette 16 lira internetteyse 29 lira

Mesela herkes tarafından bilinen bir marka 1 litre tam yağlı sütün marketteki fiyatı 13 lira 95 kuruş, aynı süt internetteki fiyatı 29 lira yazmışlar bir de indirim var gibi gösterip 23 lira 90 kuruşa satıyorlar.

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