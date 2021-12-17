Süt fiyatında fahiş artış! Üreticide 5 lira, markette 16 lira internetteyse 29 lira
ÖZEL HABER A Haber
Artan fiyatıyla dikkat çeken ürünlerden biri de süt. Marketlerde fahiş fiyatlara satılan süt üreticide 5 lira civarında aynı süt interneteyse 29 liraya satılıyor.
Süt üreticileri sütün litresini 5 lira civarından satıyor ama bu fiyat markete geldiğimizde epey artıyor 16-17 liralara kadar çıkıyor.
Üretici sütünü toptancılara da litresini 5 liradan satıyor yine organik sütün litresi markette 16 lira 50 kuruşa satılıyor.
Marketlerdeki fahiş fiyatların yanı sıra bir de internet fırsatçıları var. Marketle internet sitesi arasındaki fiyatlar da değişiyor.
Mesela herkes tarafından bilinen bir marka 1 litre tam yağlı sütün marketteki fiyatı 13 lira 95 kuruş, aynı süt internetteki fiyatı 29 lira yazmışlar bir de indirim var gibi gösterip 23 lira 90 kuruşa satıyorlar.
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