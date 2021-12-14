Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de yaptığı el hareketini savundu: Hangi el hareketinin yapılacağı öngörülemez
Geçtiğimiz haftalarda TBMM kürsüsünde ahlak dışı bir el hareketi yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu yaptığı hareketi savunurken konuşurken 'hangi el hareketinin yapılacağının öngörülemez olduğunu' ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Aralık'ta, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bütçe Görüşmeleri için söz aldığı kürsüde, AK Parti sıralarına el hareketi yaptı.
İşte Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı o seviyesiz hareket
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, skandal gelişmeyi, "Genel Başkanımız elini elinin sırtına vurmuştur. Sırtına yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir." diyerek savundu.
ÖNGÖRÜLEMEZ BİR ŞEY
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, konuşurken 'hangi el hareketinin yapılacağının öngörülemez olduğunu' belirtti.
ELEŞTİRİLERİ KABUL ETMEDİ
Sunucunun kendisine yönelttiği "Eleştirileri kabul etmiyorsunuz, doğru anlıyorum değil mi?" sorusunu da yanıtlayan CHP lideri, "E yani" dedi.
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