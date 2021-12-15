SON DAKİKA! Muharrem İnce Kılıçdaroğlu ve Akşener’e flaş adaylık sözleri

İNCE'DEN ÜYE MESAJI!

Biz sandığı koyacağız partimizin üyelerine. 'Muharrem İnce sen aday olacak mısın?' diye soruyorsanız, evet olacağım. Ama başka bir arkadaşımız daha olabilir. Onunla sandıkta yarışacağız. Delegeler oy kullanmayacak, üyeler oy kullanacak. Herkes sandığa gidecek. Sandıktan kim seçilirse, büyük ihtimal ben seçileceğim öyle görüyorum ama değişir yarın başka bir şey olur. Evet, Memleket Partisi bu şekilde belirleyecek adayını. Genel başkan aday olacak, başkalarıyla da yarışacak. Sandıktan kim çıkarsa. yani hiçbir şartta bir partinin genel başkanının cumhurbaşkanı adaylığından geri durmaması lazım, çünkü sistem ortada.