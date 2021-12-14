Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkışı! “İttifak kabul ederse…”

"GURUR DUYARIM"

CHP lideri, "Eğer ki ittifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım. Bir araya gelip oturup karar vermemiz lazım. Biz demokrasiyi savunuyoruz. Karşı tarafta otoriter sistem var." mesajını verdi.