17 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri İzmit’te kamyonet sağlık ocağına girdi! A Haber olay yerinde

İzmit’te kamyonet sağlık ocağına girdi! A Haber olay yerinde

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 17.12.2021 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021
ABONE OL
İzmit’te kamyonet sağlık ocağına girdi! A Haber olay yerinde

Son dakika haberine göre… İzmit 'te freni boşalan kamyonet sağlık ocağına girdi. Kamyonet bölgede bulunan iki aracı da hurdaya çevirdi. Olay yerinde bulunan A Haber muhabiri Hakan Suer gelişmeleri canlı yayında aktardı.

İzmit'te saat 12,30 sularında feci bir kaza meydana geldi. Freni boşalan kamyonet önce 2 tane aracı hurdaya çevirdi ardından sağlık ocağına girdi.

Sağlık ocağının duvarları yıkıldı, camlar döküldü. Olay yerinde bulunan 2 araç kullanılamaz hale geldi. Araba içerisinde sürücüler vardı ve yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Santral Sağlık Ocağı'nın olduğu bölge adeta savaş alanına döndü. Olay yerinde bulunan araçlardan birinin üstü tamamen zarar görmüş durumda. Yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza sırasında sağlık ocağında sıra bekleyen vatandaşlar bulunuyordu. Bu sırada bazı vatandaşlarında yaralandığı gelen bilgiler arasında. Sağlık ocağının bekleme salonunun camları tamamen parçalandı.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri enkazı kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmit’te kamyonet sağlık ocağına girdi! İZMİT'TE KAMYONET SAĞLIK OCAĞINA GİRDİ!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA