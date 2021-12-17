İzmit’te kamyonet sağlık ocağına girdi! A Haber olay yerinde
ÖZEL HABER A Haber
Son dakika haberine göre… İzmit 'te freni boşalan kamyonet sağlık ocağına girdi. Kamyonet bölgede bulunan iki aracı da hurdaya çevirdi. Olay yerinde bulunan A Haber muhabiri Hakan Suer gelişmeleri canlı yayında aktardı.
Sağlık ocağının duvarları yıkıldı, camlar döküldü. Olay yerinde bulunan 2 araç kullanılamaz hale geldi. Araba içerisinde sürücüler vardı ve yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Santral Sağlık Ocağı'nın olduğu bölge adeta savaş alanına döndü. Olay yerinde bulunan araçlardan birinin üstü tamamen zarar görmüş durumda. Yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza sırasında sağlık ocağında sıra bekleyen vatandaşlar bulunuyordu. Bu sırada bazı vatandaşlarında yaralandığı gelen bilgiler arasında. Sağlık ocağının bekleme salonunun camları tamamen parçalandı.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri enkazı kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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