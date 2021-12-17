FETÖ’nün yargısal darbe girişimi! 17-25 Aralık’ta neler yaşandı?

17 Aralık günü kumpasın düğmesine basıldı ancak 1 sene öncesinde MİT kumpasıyla bu kumpasın tohumları atıldı. O dönemde MİT Müsteşarı ile 5 kişinin ifadeye çağrılması süreciyle aslında FETÖ'nün kirli planlarını devreye sokmaya çalıştığını görebiliyoruz.