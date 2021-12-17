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FETÖ’nün yargısal darbe girişimi! 17-25 Aralık’ta neler yaşandı?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün devleti zor duruma düşürmek ve hükümete birçok koldan darbe vurmak için gerçekleştirdiği 17-25 Aralık yargısal darbe teşebbüsünün üzerinden 8 yıl geçti. Peki o süreçte neler yaşandı? A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır olayın perde arkasını canlı yayında anlattı.

Giriş Tarihi: 17.12.2021 12:07 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 12:18
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FETÖ’nün yargısal darbe girişimi! 17-25 Aralık’ta neler yaşandı?

Ramazan Almaçayır'ın canlı yayında anlattıkları:

"2013 yılında yapılmak istenen mevcut hükümeti iktidardan düşürmek ve devletin bütün mekanizmalarını işlevsiz hale getirmek için FETÖ tarafından sözde soruşturmaların ortaya çıktığı bir kumpastı.

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FETÖ’nün yargısal darbe girişimi! 17-25 Aralık’ta neler yaşandı?

17 Aralık günü kumpasın düğmesine basıldı ancak 1 sene öncesinde MİT kumpasıyla bu kumpasın tohumları atıldı. O dönemde MİT Müsteşarı ile 5 kişinin ifadeye çağrılması süreciyle aslında FETÖ'nün kirli planlarını devreye sokmaya çalıştığını görebiliyoruz.

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FETÖ’nün yargısal darbe girişimi! 17-25 Aralık’ta neler yaşandı?

MİT'in ifadeye çağrılmasıyla bir itibar suikasti girişimi yapıldı. Bu süreçte Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ifadeye gitmemesi yönünde verdiği talimatla aslında o kumpası çökertmiş oldu.

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FETÖ’nün yargısal darbe girişimi! 17-25 Aralık’ta neler yaşandı?

FETÖ'nün gerek Emniyet'te gerek yargı içerisindeki örgüt üyelerinin yasa dışı dinlemelerle çalışmalarını devam ettiğini görüyoruz. 17 Aralıkta savcılık talimatıyla 3 ayrı soruşturmanın yapıldığı görülüyor.

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FETÖ’nün yargısal darbe girişimi! 17-25 Aralık’ta neler yaşandı?

Bu 3 soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın herhangi bir izni olmadan aslında habersiz bir şekilde devreye sokulmaya çalışıldığını görüyoruz.