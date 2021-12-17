HaberlerGaleriFETÖ’nün yargısal darbe girişimi! 17-25 Aralık’ta neler yaşandı?
FETÖ’nün yargısal darbe girişimi! 17-25 Aralık’ta neler yaşandı?
Fetullahçı Terör Örgütü'nün devleti zor duruma düşürmek ve hükümete birçok koldan darbe vurmak için gerçekleştirdiği 17-25 Aralık yargısal darbe teşebbüsünün üzerinden 8 yıl geçti. Peki o süreçte neler yaşandı? A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır olayın perde arkasını canlı yayında anlattı.
Giriş Tarihi: 17.12.2021 12:07Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 12:18