Banka, banker ve tefecilerden kur manipülasyonu! Faiz düşüşüne kayıtsız kalıp döviz topluyorlar
Merkez Bankası'nın yatırım, üretim ve istihdamı artırmak için yaptığı faiz indirimlerini kredilerine yansıtmayan bazı bankalar, topladıkları mevduatla da kur manipülasyonu yapıyor. Ayaklı borsadan yüksek getiri vaadiyle para toplayan bankerler de kura saldırıyor. Bu paralel bankacılık sistemine çanak tutan yabancı kuruluşlar da var.
Merkez Bankası'nın yatırım, üretim ve istihdam odaklı yaptığı faiz indirimlerine bankaların, bankerlerin ve tefecilerin cevabı kur ihaneti oldu. Piyasaya akması gereken kaynaklar, döviz hesaplarında değerlendirilince, finansmana erişmek de maliyetleri düşürmek de zorlaştı.
Faiz indirimlerini kredilerine yansıtmakta cimri davranan bazı bankalar, ülkenin geleceğine çöreklenen banker ve tefeciler, kur ihanetinin arkasındaki üçlü isim oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık "Faiz indirimine gerekli desteği vermiyorlar" diyerek işaret ettiği bazı bankalar topladıkları mevduatı dahi yapacağı kur manipülasyonlarına alet ediyor.
Merkez Bankası verilerine göre bankalardaki 5 trilyon liralık mevduatın 1,9 trilyon lirası TL cinsi hesaplarda geri kalan 3,1 trilyon liralık kısmının ise döviz hesaplarında tutulması dikkat çekiyor.
Banka, banker ve tefecinin kazancını önceleyen bu sistem yatırımcıyı cezalandırırken enflasyona da neden olan bu döngü fiyatların şişirilmesi yoluyla vatandaşı da soyuyor.
Öte yandan özellikle İstanbul Kapalıçarşı'daki ayaklı döviz borsasında açığa satış tezgahları ve elinde olmayan yatırım araçlarına alım emri veren bir grubun varlığı dikkat çekiyor. Bu grup küçük yatırımcılardan yüksek getiri vaadiyle para toplayıp dolara saldırdığı belirtiliyor.
Kayıt dışı çalışan bu piyasada ise günde milyarlarca dolarlık alım-satım olurken günlük işlem hacmi açığa satış yöntemi nedeniyle taahhüt edilen parasal miktarlarının on katına kadar çıkabiliyor.
Finansal kurumlar birliği verilerine göre, Türkiye'de 54 faktoring şirketi faaliyet gösteriyor. Söz konusu şirketler arasında yerli ve yabancı bankaların da iştirakleri bulunuyor. Bankaların "kredibiliten düşük" diyerek kredi vermediği işletme sahipleri ise vadesi gelmemiş çeki bozdurmak için faktoring şirketinin yolunu tutuyor.
Başka bir ifadeyle, vadesi gelmemiş alacaklarını, çek kırdırarak nakit sağlıyor. Ancak faiz oranları neredeyse tefeciden farksız. Bankalarda ortalama kredi maliyeti yüzde 25 ise bu firmalarda yüzde 40'a kadar çıkıyor.
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