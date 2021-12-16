16 Aralık 2021, Perşembe
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Stokçuların yeni oyunu deşifre oldu! Stokçuluk e-ticarete de sıçradı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçradı. İnternet sitelerindeki bazı mağazalar önce ürünü tüketiciye satıyor, ödemeyi garantiledikten sonra "stokta yok" diyor. Ürünün fiyatı artarsa siparişi iptal edip yüksek fiyattan yeniden satıyor.