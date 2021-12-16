16 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Stokçuların yeni oyunu deşifre oldu! Stokçuluk e-ticarete de sıçradı

Stokçuların yeni oyunu deşifre oldu! Stokçuluk e-ticarete de sıçradı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.12.2021 11:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçradı. İnternet sitelerindeki bazı mağazalar önce ürünü tüketiciye satıyor, ödemeyi garantiledikten sonra "stokta yok" diyor. Ürünün fiyatı artarsa siparişi iptal edip yüksek fiyattan yeniden satıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni oyun ifşa oldu!
Yeni oyun ifşa oldu!
Asgari ücrette karar toplantısı
Asgari ücrette karar toplantısı
Ürünler aynı fiyat farklı!
Ürünler aynı fiyat farklı!
Asgari ücret açıklanıyor
Asgari ücret açıklanıyor
Milyonların geliri artıyor!
Milyonların geliri artıyor!
Asgari ücrette gözler Külliye’de
Asgari ücrette gözler Külliye’de
Doların arkasındaki 3 odak!
Doların arkasındaki 3 odak!
Faiz indirimi gelecek mi?
Faiz indirimi gelecek mi?
Tahir Güven cinayetinde yeni gelişme!
Tahir Güven cinayetinde yeni gelişme!
Hazine ve Maliye Bakanlığı ve BDDK’da görev değişimi | Hazine Bakan Yardımcıları kim oldu?
Hazine ve Maliye Bakanlığı ve BDDK'da görev değişimi | Hazine Bakan Yardımcıları kim oldu?
Gözler MB’nin faiz kararında
Gözler MB’nin faiz kararında
Merkez Bankası faiz indirimi yapabilir!
Merkez Bankası faiz indirimi yapabilir!
Daha Fazla Video Göster