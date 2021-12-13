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Stokçuluğa karşı mücadele! Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu

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Giriş Tarihi: 13.12.2021 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021
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Stokçuluğa karşı mücadele! Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu

AK Parti, 8 maddelik Yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Stok cezasını 2 milyon TL'ye çıkaran düzenlemeleri içeren yasa teklifi Meclis'e sunuldu. Başkan Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bu işin başka çıkar yolu yok. Bedelini ağır ödeyecekler. Sen mi stokçuluk yapıyorsun? Bunun bedelini ağır ödeyeceksin." ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti, 8 maddelik Yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Stok cezasını 2 milyon TL'ye çıkaran düzenlemeleri içeren yasa teklifi Meclis'e sunuldu.

KADEMELİ CEZA SİSTEMİ GELİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile hazırlanan stokçuluk düzenlemesi cezaları hem kademelendiriyor hem de ağırlaştırıyor. Perakende Satış Yasasının 18'inci maddesinde yapılacak değişikliğe göre ilk grupta düşük orandaki stokçuluk yapanlar yer alacak. Buradaki cezalar 50 bin ile 100 bin lira arasında olacak. İkinci kademedeki daha büyük oranda yapılan stokçuluklar bulunacak ve 100 bin lira ile 2 milyon lira arasında ceza verilmesi sağlanacak.

BOTAŞ DETAYI

BOTAŞ'ın ithalattan doğan vergilerinden Hazine'nin vazgeçmesine dönük bir düzenleme yapılacak. Düzenleme BOTAŞ'ın özellikle gümrük vergisi borçlarının silinmesi anlamına geliyor. Devletin bunlardan feragat etmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ TERCİHİ

Yenilenebilir enerji alanında kapasite artışı sırasında yerli ürünü tercih eden firmalara, tarife artışı olanağı sağlanacak. Bu düzenleme yerli üretimi teşvik amacıyla eskiden uygulanıyordu ancak geçen haziran ayında vazgeçilmişti. Yeniden başlayacak uygulamaya göre kapasite arttırımına gidecek yenilenebilir enerji üreten şirketlerin, yerli üreticiden alacağı makina, tribün, kanat gibi teçhizatı desteklenecek.

Devlet, yerli ürün kullanan şirketlerin enerji satış birim fiyatlarını belli oranda yükseltmelerine izin verecek. Böylece, pahalı da olsa yerli ürün kullanımı teşvik edilecek, ithalata bağlılık azaltılacak. Bunu yapan şirketlere de belli oranlarda satış avantajı sağlanacak.

LİMANLAR DÜZENLEMESİ DE VAR

Daha önce görüşülen torba yasa teklifinden son anda çıkartılan limanların işletilmesine ilişkin madde yeni torba yasa teklifine alınıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, düzenleme, 49 yılın altında işletme hakkı bulunan firmaların kullanıp süresini 49 yıla çıkarmalarına olanak tanıyor. Bu hakkın kullanımı için uluslararası danışman şirketlerince değer tespiti ve fiyatlandırma yapılacak. Aradaki süre için bu miktarı ödeyecek mevcut işletme sahiplerine öncelik verilecek. Ödeyemezlerse yeni ihaleye çıkılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI: BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

Başkan Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı'na katılmak üzere Katar'a yapacağı resmi ziyaretinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenlemiş ve stokçuluğa fırsat vermeyeceklerini açıklamıştı.

Başkan Erdoğan, fahiş fiyat konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin soru üzerine, en çok rahatsızlık duyduğu konunun stokçuluk olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: "Stokçuluk biliyorsunuz, Diyanet İşleri Başkanımın yanında bunu konuşmak bana düşmez ama bizim dinimizde de haramdır. Böyle bir şeye gidemezsiniz. Fakat görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var, her alanda. Son zamanlarda otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Birçok kapalı otoparklara sıfır otomobiller depolanmak suretiyle onun da stokçuluğunu yapıyorlar. Hele hele gıdada stokçuluk yenilir, yutulur bir şey değil. Onun için şu andaki cezai müeyyide çok düşük.

"BUYUR YOLUNA DEVAM ET DİYEMEYİZ"

Ben Mehmet Bey'e de söyledim, hazırlıklarınızı yapın, bu müeyyideyi onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım. Ondan sonra yine yapabiliyorsa yapsın bakalım stokçuluğu. Bu işin başka çıkar yolu yok. Bedelini ağır ödeyecekler. Sen mi stokçuluk yapıyorsun? Bunun bedelini ağır ödeyeceksin. Çünkü vatandaşımıza, hele hele gıdada bu tür zulmü yapanlara biz 'Buyur yoluna devam et' diyemeyiz. Ne gerekiyorsa, başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere gerekli adımları atacağız, üzerine üzerine de gideceğiz bu işin."

Stokçuluğa karşı hazırlanan kanun teklifi Meclise sunuldu STOKÇULUĞA KARŞI HAZIRLANAN KANUN TEKLİFİ MECLİSE SUNULDU

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