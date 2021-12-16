2022 yılı asgari ücreti belli oldu! Yeni asgari ücretin yansımaları ne olacak?

Ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak'ın öne çıkan ifadeleri:

"Burada devlet üzerinde oluşmuş bir vergi yükü var ama takip ettiğimiz yeni ekonomik modelin avantajlarından biri de bu olacak. Yüksek büyüme ve yatırım imkanlarının artması ihracatın yükselmesiyle beraber bizim gelirler vergisi ve kurumlar vergisi de artmış durumda.