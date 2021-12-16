2022 yılı asgari ücreti belli oldu! Yeni asgari ücretin yansımaları ne olacak?
Milyonlarca insanın heyecanla beklediği asgari ücret Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açıklandı. Başkan Erdoğan, "Komisyon asgari ücretin 4 bin lira üzerinde olması yönünde görüş bildirmiştir. 2022 yılında asgari ücret 4 bin 250 lira oldu." ifadelerini kullandı. Peki asgari ücretin maliyeti ne oldu? Asgari ücretin yansımaları ne olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ekonomist Dr. Işıl Kurnaz Baltacı ve ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak değerlendirdi.
Ekonomist Dr. Işıl Kurnaz Baltacı'nın canlı yayında açıklamaları:
"Ben aslında 2 gün önce A Haber'e bağlandığımda 4 bin 250 TL'yi ifade etmiştim. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve işçi ile işveren tarafının masada beraber oturması, kararı beraber açıklaması oldukça önemli. Bu sosyal diyalog mekanizmasının işlemesini göstermesi açısından oldukça önemli.
İşverene maliyeti 5 bin 879 TL gibi olacak. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması oldukça önemli. Vergi dışı kalması maliyeti ciddi anlamda aşağıda bıraktı. Asgari ücretin kayıt dışı istihdamı artırabileceği yönündeki endişelerin biraz daha giderilmiş olduğunu söylemek mümkün. Şimdi tüm ücret seviyeleri buna göre tekrar revize edilecek.
Devletin vergi gelirlerinde bir azalma olacak ama primler tarafında bir artış yaratacağı ve dolayısıyla devletin sigorta prim gelirlerinin artacağını söylemek mümkün."
Ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak'ın öne çıkan ifadeleri:
"Burada devlet üzerinde oluşmuş bir vergi yükü var ama takip ettiğimiz yeni ekonomik modelin avantajlarından biri de bu olacak. Yüksek büyüme ve yatırım imkanlarının artması ihracatın yükselmesiyle beraber bizim gelirler vergisi ve kurumlar vergisi de artmış durumda.
Tahminlerime göre bu hesaplama yapılırken kayıplar ve kazançlar senkronize düşünülerek aslında bu kararın verildiğini görüyoruz. Türkiye'de uzun zamandır enflasyonun üzerinde bir asgari ücret artışı oranı görüyoruz. Bu yılda benzer bir yol takip edilmiş oldu."
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