Asgari ücrete AGİ dahil mi, içinde mi? Asgari ücret 4.250 TL'ye AGİ hariç mi, dahil mi? AGİ ne kadar oldu?
Asgari ücrete AGİ dahil mi, içinde mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret rakamını açıkladı. Açıklamanın ardından ortaya çıkan tutara AGİ'nin dahil olup olmadığı sorgulanmaya başladı. İşte, Asgari ücrete AGİ dahil mi, içinde mi? Asgari ücret 4.250 TL'ye AGİ dahil mi? AGİ ne kadar oldu?
Asgari ücrete AGİ dahil mi, içinde mi? Asgari ücret 4.250 TL'ye AGİ hariç mi, dahil mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Merakla beklenen asgari ücret rakamı Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Açıklamanın ardından gözler AGİ rakamlarına çevrildi. İşte, Asgari ücrete AGİ dahil mi, içinde mi? Asgari ücret 4.250 TL'ye AGİ hariç mi, dahil mi? AGİ ne kadar oldu?
ASGARİ ÜCRETE AGİ DAHİL Mİ, İÇİNDE Mİ?
Asgari ücreti 2022 en alt rakam 4 bin 250 TL olarak belirlendi.
Çocuk sayısına göre bu rakam daha da artacak. Artış son 50 yılın en yükseğidir. Artış yüzde 50'nin üzerindedir.
Kimse ne işveren ne de işçi üzerinden herhangi bir spekülasyona girmemelidir. Bunların da istismarını yapmamalıdır. Yok geçmişte dolar şuydu, hesabı dolar üzerinden yaklaşmak doğru değildir. Sizin geçmişinizde siz TL'nin olduğu bir ülkede siz bu insanları dolarla mı, euro ile mi çalıştırıyordunuz bu insanları. Türk Liramızı kimseye yedirmeyeceğiz. Bazı sıkıntılarımız var bunları aşacağız.
Açıklanan rakama AGİ dahil değildir.
AGİ NE KADAR OLDU?
AGİ 2022 yılında bekar biri için 402 TL oldu. Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 481,5 TL, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 543 TL oldu. Tablo içerisinden tüm AGİ tutarlarını görüntüleyebilirsiniz.
AGİ MAAŞI NASIL ARTIRIYOR?
Çalışanlar her ay bordrolarında görür Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalemini. İşverenler bu tutarı bir yandan çalışanlarına öderken diğer yandan Maliye'ye ödeyecekleri gelir vergisinden düşerler.
Hesaplanan AGİ, çalışanlara (net ücrete ilaveten) ödenir. AGİ' den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor.
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