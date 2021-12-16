AGİ’de yeni dönem! AGİ kimlere verilecek? Milyonlar dikkat: Asgari ücret domino etkisi yapacak
AGİ kalktı mı? AGİ kimlere verilecek? soruları A Para’da yanıt buldu. A Para ekranlarına konuk olan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret zammı ve AGİ ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. AGİ kalktı mı? Sorusunu canlı yayında yanıtlayan Erdem, yeni dönemle ilgili detayları verdi. Asgari ücretteki büyük artışın domino etkisi yaratacağını belirten Erdem, milyonlara güzel haberler verdi.
A Para ekranlarında asgari ücret zammıyla ilgili son derece önemli açıklamalarda bulunan Faruk Erdem, asgari ücretin işçiye ve işverene etkilerini, topluma nasıl yansıyacağını değerlendirirken kafalarda karışıklık yapan AGİ ile ilgili de son derece önemli ifadeler kullandı.
Faruk Erdem'in açıklamaları şu şekilde:
Fotoğraf çok güzel. Niye? Bütün taraflar orada, Sayın Cumhurbaşkanı orada. Dolayısıyla bir uzlaşma var. Çok hızlı karar alındı. Biz yılbaşının gecesi bile açıklanan asgari ücretleri biliyoruz. 15 günde bu iş bitirilmiş oldu. 3 toplantı yapıldı, 4. Toplantı zaten açıklama içindi. 3 toplantıda herkes elindeki doneleri masaya getirdi. Bu sene farklı bir süreç işlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafı var, işveren tarafı var. İşçi istiyor, işveren de vereceğini söylüyor. Hükümet tarafı da hakem rolü oynuyordu ama bu sefer hükümet tarafı çok dominant taraf oldu. Niye? Vergi desteği, prim desteği konuşuldu. Vergisiz asgari ücrete sonunda kavuştuk. Bunu yıllardır konuşuyorduk.
Peki, yeni mi keşfettik? Hayır. Şu anda zaten apartman görevlileri için bu asgari ücret uygulanıyor. Apartman görevlileri sadece asgari ücretin brüt ücretinden SSK primi ve işsizlik fonuna yüzde 1'lik bir prim ödüyorlar. Vergi ödemiyorlar, gelir vergisi yok. Dolayısıyla vergi iadesi de yok, yani AGİ yok.
Şu anda 2.825 TL olan asgari ücret, apartman görevlileri için 3.040 lira olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için uygulanan asgari ücret tüm çalışanlar için uygulanacak.
HEM İŞÇİYE HEM İŞ VERENE DESTEK
Sadece asgari ücretliler değil, asgari ücret üzerinde maaş alanların da maaşlarının içindeki asgari ücret kadar olan kısımdan vergi alınacak. Dolayısıyla burada hem işçiye hem de iş verene bir destek söz konusu.
İŞ VEREN ÖDEMEMİŞ OLACAK
Brüt asgari ücret 5.004 TL oldu. Yüzde 50'lik artışı düşündüğünüz zaman bu 5.382 TL falan olması gerekiyordu ama 5.004 TL oldu. Niye? İçinde vergi yok. Sadece yüzde 14'lük SGK primi 700 TL kesilecek, işsizlik primi 50 TL kesintilerin toplamı 750 TL olacak.
AGİ dahil destek 755 TL oldu. İşveren bunu ödememiş olacak.
Netice itibariyle asgari ücretin iki yönü var. Birincisi işçi tarafı, ikincisi işveren tarafı. İşveren tarafının maliyeti de burada düşünüldü. Neticede maliyeti karşılayamazsa siz asgari ücreti 10.000 TL deyin isterseniz veremedikten sonra bir kıymeti yok. Dolayısıyla verilebilecek bir duruma getirildi. Brüt asgari ücret 5.004 TL, işveren payı 775 TL, işsizlik sigorta primi 100 TL. İşverene toplam maliyeti ise 5.879 TL oldu.
MALİYET DÜŞTÜ
Brüt asgari ücretteki vergisiz tutar aslında maliyeti düşürmüş oldu. Şu andaki maliyet 4.203 TL. Yüzde 50 artırdığınız zaman 6.000 küsür liralara çıkıyor, dolayısıyla burada işverene destek 456 TL'nin üstünde olacak. Hem işverene destek verildi, hem işçiye destek verildi. Hükümet burada ciddi bir vergi gelirinden de feragat etmiş oldu.
Tüm çalışanların asgari ücret kadarki bölümünden vergi alınmaması demek işverenlere ciddi bir destek demek.
DOMİNO ETKİSİ YAPACAK
Asgari ücret bir gösterge rakamı aslında. Şunu diyor devlet; sen bu ücretten daha az ücret verme, veremezsin. Bu bir gösterge rakamı, bir parametre aslında. Bir geçim rakamı gibi düşünün bunu. Dolayısıyla asgari ücret aslında iş yerlerindeki tüm çalışanların ücretlerini etkiliyor. Nasıl etkiliyor? 2.825 TL alan bir işçi kardeşimizi düşünün bir de onun ustabaşını düşünün. Şimdi işçi kardeşimin maaşı 4.253 TL oldu, ustabaşını geçti. Ne olacak? Ustabaşına da benzer bir artış yapılacak. Domino etkisiyle bütün çalışanların maaşını yukarı yönde etkileyecek. Vergi desteğiyle birlikte maaşlardaki artışlar işverenin yükünü azaltmış olacak.
Korkulan şuydu; asgari ücret çok yüksek olursa berber vb. esnaflar işçilerine bu maaşı verebilir mi? İşçi çıkartmak, iki kişinin işini bir kişiye yaptırmak gibi konularla ilgili endişeler vardı ama işveren üstündeki yük alınınca bu endişe çok karşılık bulmayacak.
AGİ KALKTI MI?
Vergi olmadığı için asgari geçim indirimi dediğimiz vergi iadesi de olmuyor. Apartman görevlilerinde olduğu gibi AGİ olmayacak. AGİ şudur; sizin maaşınızdan 456 TL gelir vergisi kesiliyor. Devlet diyor ki ben bunu bekar bir işçi için 268 TL'sini iade ediyorum. Dolayısıyla burada vergi kalktığı için AGİ de kalktı. Ama daha yüksek maaş alanlar için AGİ devam edecek.
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