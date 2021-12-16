AGİ’de yeni dönem! AGİ kimlere verilecek? Milyonlar dikkat: Asgari ücret domino etkisi yapacak

Peki, yeni mi keşfettik? Hayır. Şu anda zaten apartman görevlileri için bu asgari ücret uygulanıyor. Apartman görevlileri sadece asgari ücretin brüt ücretinden SSK primi ve işsizlik fonuna yüzde 1'lik bir prim ödüyorlar. Vergi ödemiyorlar, gelir vergisi yok. Dolayısıyla vergi iadesi de yok, yani AGİ yok.

Şu anda 2.825 TL olan asgari ücret, apartman görevlileri için 3.040 lira olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için uygulanan asgari ücret tüm çalışanlar için uygulanacak.