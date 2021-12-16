Asgari ücrette gelir ve damga vergisi kalktı! Gelir ve damga vergisi ne kadar, maaşlara yansıması ne olacak? İşte tutarlar...
Asgari ücrette gelir ve damga vergisi kalktı! Gelir ve damga vergisi ne kadar, maaşlara yansıması ne olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında asgari ücret için yeni rakamı duyurdu. Diğer yandan Asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisinin kaldırıldığı duyuruldu. İşte, Gelir ve damga vergisi ne kadar, maaşlara yansıması ne olacak? İşte tutarlar...
Gelir ve damga vergisi ne kadar, maaşlara yansıması ne olacak? Sorularının cveapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında asgari ücret için yeni rakamı duyurdu. Diğer yandan Asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisinin kaldırıldığı duyuruldu. İşte, Gelir ve damga vergisi ne kadar, maaşlara yansıması ne olacak?
DAMGA VERGİSİ NEDİR?
Damga vergisi nedir sorusuna yanıt vererek başlamakta fayda var. Özet tanımıyla damga Vergisi, her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan bir vergi türüdür. Açılımına bakmak gerekirse, kişiler ve kurumlar arasındaki anlaşma ve işlemlerin geçerliliğini belgeleyen kağıtlardan alınan vergi olduğunu açıklanabilir.
Yapılan sözleşme iki kişi arasında ise, damga vergisinin mükellefi iki tarafa da aittir. Şayet resmi daireler ile kişiler arasında yapılıyorsa, bu durumda verginin mükellefi kişilerdir. Yeni doğan damga vergisini kişiler ödemektedir. Birçokkişinin günlük hayatında kira sözleşmeleri ve vergi beyannamelerinde karşısına çıkan damga vergisi iş hayatında ihale, sözleşme, harcırah ve ücret ödemesi gibi durumlarda sıklıkla karşılaşılan bir vergi türüdür.
DAMGA VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?
Damga vergisine konu olan kağıtların nüshasına göre damga vergisi hesaplanmaktadır. Bununla beraber, suret ya da fotokopi damga vergisinin kapsamında değildir. İdareye sözleşmeyi ibraz eden kişi damga vergisini ödemekle yükümlü olmaktadır. Aynı zamanda, damga vergisine konu olan sözleşmenin aslı kimde ise yine vergiyi o kişi ödemekle yükümlüdür. Söz konusu sözleşmenin Anonim Şirket ile kişi arasında yapıldığı durumlarda damga vergisi mükellefi Anonim Şirket'tir e vergiyi o taraf ödemektedir.
DAMGA VERGİSİ KALKTI MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Böylece işverenin üzerinden 450 TL'lik bir yükü kaldırmış oluyoruz. Asgari ücretten gelir ve damga vergisini kaldırarak işverenlerimizin yanında olduğumuzu gösterdik." sözlerine yer verdi.
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