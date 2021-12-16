Asgari ücrette gelir ve damga vergisi kalktı! Gelir ve damga vergisi ne kadar, maaşlara yansıması ne olacak? İşte tutarlar...

Gelir ve damga vergisi ne kadar, maaşlara yansıması ne olacak? Sorularının cveapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında asgari ücret için yeni rakamı duyurdu. Diğer yandan Asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisinin kaldırıldığı duyuruldu. İşte, Gelir ve damga vergisi ne kadar, maaşlara yansıması ne olacak?

DAMGA VERGİSİ NEDİR? Damga vergisi nedir sorusuna yanıt vererek başlamakta fayda var. Özet tanımıyla damga Vergisi, her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan bir vergi türüdür. Açılımına bakmak gerekirse, kişiler ve kurumlar arasındaki anlaşma ve işlemlerin geçerliliğini belgeleyen kağıtlardan alınan vergi olduğunu açıklanabilir.