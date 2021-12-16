2022 yılı asgari ücreti belli oldu! Yeni asgari ücretin yansımaları ne olacak?

Milyonlar insanın heyecanla beklediği asgari ücret Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açıklandı. Başkan Erdoğan, "Komisyon asgari ücretin 4 bin lira üzerinde olması yönünde görüş bildirmiştir. 2022 yılında asgari ücret 4 bin 250 lira oldu." ifadelerini kullandı. Peki asgari ücretin maliyeti ne oldu? Asgari ücretin yansımaları ne olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ekonomist Dr. Işıl Kurnaz Baltacı ve ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak değerlendirdi.

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