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2022 yılı asgari ücreti belli oldu! Yeni asgari ücretin yansımaları ne olacak?

A Haber
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Giriş: 16.12.2021 16:30
Milyonlar insanın heyecanla beklediği asgari ücret Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açıklandı. Başkan Erdoğan, "Komisyon asgari ücretin 4 bin lira üzerinde olması yönünde görüş bildirmiştir. 2022 yılında asgari ücret 4 bin 250 lira oldu." ifadelerini kullandı. Peki asgari ücretin maliyeti ne oldu? Asgari ücretin yansımaları ne olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ekonomist Dr. Işıl Kurnaz Baltacı ve ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak değerlendirdi.
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