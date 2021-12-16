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Son dakika: Başkan Erdoğan 2022 asgari ücretini açıklıyor | Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonların gözü bu kararda

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Giriş Tarihi: 16.12.2021 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan 2022 asgari ücretini açıklıyor | Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonların gözü bu kararda

Son dakika haberi... Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret maratonunda sona gelindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 asgari ücretiyle ilgili birazdan açıklamalarda bulunacak.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret maratonunda sona gelindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 asgari ücretiyle ilgili birazdan açıklamalarda bulunacak.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

detaylar gelecek...

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