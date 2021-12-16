Yeni yılda asgari ücretli AGİ'yle ne kadar alacak? AGİ dahil asgari ücret hesaplama nasıl | Faruk Erdem A Haber canlı yayınında hesapladı

Son dakika ekonomi haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 asgari ücretini açıkladı. Başkan Erdoğan, “Son 50 yılın en yüksek oranında artış yapıldı” ifadelerini kullanarak asgari ücretin 4 bin 250 TL olduğunu açıkladı. Peki AGİ ne kadar oldu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı. Erdem, "Bir de AGİ desteği gelirse ki orada büyük katkı olacak. Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu bir arkadaşımızın asgari ücreti 4.560 TL'yi geçmiş olacak. AGİ katkısı da gelmiş olacak." dedi.

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