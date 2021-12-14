Asgari ücrette yeni gelişme! Aradaki fark 800 lira! Asgari ücrette son rakamlar... Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Son dakika asgari ücret haberi... Türkiye'de 2022 asgari ücretinin ne kadar olacağı merak edilirken her geçen an yeni bir gelişme yaşanmaya devam ediyor. A Haber Muhabiri Murat Sekban katıldığı canlı yayında asgari ücrete ilişkin beklenen son rakamları açıkladı. Sekban işveren ile işçilerin beklentisi arasındaki rakamı da duyurdu. Peki 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücrette son dakika...
A Haber Muhabiri Murat Sekban katıldığı canlı yayında asgari ücrete ilişkin son gelişmeleri aktardı. Peki asgari ücret ne kadar olacak?
14 ARALIK'A KADAR AÇIKLANMASI BEKLENİYORDU
Türk-İş Eğitim Genel Sekreteri Nazmi Irgat bir açıklama yapmıştı ve 14 Aralık gibi her şey yolunda giderse son toplantıyı yapar ve asgari ücreti açıklarız demişti.
MASADA ÇOK SAYIDA KONU VAR
Hatta biz gazeteciler dün son toplantının yapılmasını bekliyorduk. An itibariyle bir hesaplamanın yapıldığını biliyoruz. Bürokratlar, yetkililer konu üzerine yoğun bir çalışma sürdürüyor. Masada TÜİK verileri de var.
CUMA GÜNÜNE KADAR AÇIKLANACAK
Bu hafta içerisinde cuma gününe kadar son toplantının gerçekleşmesi ve 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.
ARADAKİ FARK 800 TL
Türk-İş'in işçi kanadının talebi 3900 liranın altında olmaması yönünde. Ama TİSK adına işveren adına da rakam 3100 lira olarak görülüyor. Anlaşmanın sağlanması için çalışmalar sürüyor.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK
Hesaplamalar sürüyor. Önümüzdeki günler içinde 2022 asgari ücretinin belirlenmesini bekliyoruz.
BAYRAM HAVASI YARATACAK
Meclis'teki bütçe görüşmelerinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çalışanların dört gözle beklediği asgari ücretle ilgili, "Ciddi bir asgari ücret artışı sağlayacağız, çalışanlarımız için bayram havası yaratacaktır. Bunu şimdiden müjdelemek isterim." dedi.
VATANDAŞLARIN BEKLENTİSİNİ KARŞILAYACAK
Ekonomik durum ve asgari ücret zammı hakkında konuşan Bilgin, belirlenecek rakamın vatandaşların beklentisini karşılayacağını ve dar gelirlilere bayram havası yaşatacağını söyledi.
KAÇ ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞAN VAR?
"Asgari ücretle çalışan bazen 15 ila 20 milyon çalışan işçi var deniyor. Bu rakamlar doğru değil. Yaklaşık 6 milyon civarında asgari ücretli işçimiz var"
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
"Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net, masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Bu nihai kararla birlikte de temenni ediyorum ki sadece işçi kesiminin buradaki memnuniyeti değil, iş verenin de bu alınan kararla memnun olması lazım."
BÜYÜK BİR ÖNEM ARZ EDİYOR
Çünkü hep söylüyoruz ya yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme... Şimdi bizim burada hem işçinin emeğine, iş verenin de bu noktadaki yatırım gücüne ihtiyacımız var. Bu iki gücün ayakta durması bizim için büyük önem arz ediyor. İnşallah sadece bu dönemde alınacak karar değil, bir de önümüzdeki yıl seçim öncesi alınacak olan karar da var. Bütün bunları düşünerek bir karar vereceğiz. Bu kararla beraber yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.
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