Tezgahta fiyat oyunu! Neler yapıyorlar? Nasıl çözülecek?

Faruk Erdem'in canlı yayında yaptığı açıklamalar:

"Ürünü saklamak, ürünü stoklamak ve daha fazla fiyata satarım hırsı. Bunlar sebep oluyor bu tarz işlemlere. Türkiye'de devam eden 40-50 yıllık bir fiyatlama alışkanlığı var. Şu anda kur çok daha geride olsa da bu fiyatlar geri alınmıyor.