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Tezgahta fiyat oyunu! Neler yapıyorlar? Nasıl çözülecek?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 15.12.2021 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021
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Tezgahta fiyat oyunu! Neler yapıyorlar? Nasıl çözülecek?

Raflarda ürünler az bulunuyor, iki tane verilmiyor. Aynı ürün aynı marka farklı fiyatla satılıyor. Peki vatandaşın cebindeki parayı soymak için yapılan bu hareketler nasıl engellenecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

Faruk Erdem'in canlı yayında yaptığı açıklamalar:

"Ürünü saklamak, ürünü stoklamak ve daha fazla fiyata satarım hırsı. Bunlar sebep oluyor bu tarz işlemlere. Türkiye'de devam eden 40-50 yıllık bir fiyatlama alışkanlığı var. Şu anda kur çok daha geride olsa da bu fiyatlar geri alınmıyor.

Kuru bahane edip fiyatları yükseltenler, kur aşağı düştüğünde fiyatı geri çekmiyorlar. Fiyatlama alışkanlıkları, para hırsı bir şekilde ahlaki bir sorun olarak devam ediyor. Bu süreçte tüketici bir anda kıtlık havasına girdi.

"Her şeyi alıp eve doldurma arzusu" talebi artırınca diğer taraf stoklamaya başlıyor ya da fiyatı aşırı artırıyor. Etiketlere bakarsanız fiyatların günlük değiştiğini görürüsünüz. Marketler arasında fiyat farkları da fazla. Hatırlanacağı üzere zincir marketlere cezalar kesilmişti. Bu marketler o cezalardan kurtulmak için farklı fiyatlar uyguluyor."

TEZGAHTA FİYAT OYUNU NASIL YAPILIYOR?

- ÜRÜN RAFLARA AZ KONULUYOR, İKİ TANE VERİLMİYOR

- ESKİ FİYATLA ALINAN ÜRÜN YENİ ZAMLA SATILIYOR

- YERİNE KOYAMAM DEDİĞİ ÜRÜNÜ DE ZAMLI SATIYOR

- AYNI ÜRÜN AYNI MARKA FARKLI FİYATLA SATILIYOR

- İNTERNETTE DÜŞÜK FİYATLI ÜRÜN VARSA SİPARİŞ İPTAL EDİLİYOR

- KURLA HİÇ İLGİSİ OLMAYAN ÜRÜNE DE BAHANE ZAMMI YAPILIYOR

- FAZLA ÜRÜNLER FİYATI ARTAR DİYE DEPODA TUTULUYOR

- MARKALAR AMBALAJI AYNI TUTUP GRAMI DÜŞÜRÜYOR

NE YAPMAK LAZIM?

- MUTLAKA ÜRÜNÜN ESKİ FİYATINI SORGULAYIN

- İNTERNETTE İPTAL EDİLEN SİPARİŞİ YENİLEYİN

- FAHİŞ ZAM YAPILAN ÜRÜNLERİ FOTOĞRAFLAYIP BAKANLIĞA YOLLAYIN

- FAHİŞ ZAM YAPILAN ÜRÜN VE MARKALARI KULLANMAYIN

- ETİKETTEKİ FİYAT DEĞİŞİM TARİHİNE BAKIN

- KASADAKİ FİYATLA ETİKETİ KARŞILAŞTIRIN

Tezgahta fiyat oyunu! TEZGAHTA FİYAT OYUNU!
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