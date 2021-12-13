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Asgari ücret son dakika! Asgari ücret için net rakam! Asgari ücret bugün neden açıklanmadı? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.12.2021 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021
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Asgari ücret son dakika! Asgari ücret için net rakam! Asgari ücret bugün neden açıklanmadı? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Türkiye'de asgari ücret tartışmaları sürerken A Haber Muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş konuya ilişkin son gelişmeleri canlı yayında aktardı. Asgari ücret konusunda beklenen rakamı paylaşan Uğurbaş, asgari ücretin ne zaman açıklanacağına yönelik de değerlendirmelerde bulundu. Peki asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

A Haber Muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş hakkında yoğun şekilde çalışmaların sürdüğü asgari ücrete ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulundu.

GEÇTİĞİMİZ HAFTADAN BERİ YOĞUN BİR ÇALIŞMA VAR

Geçtiğimiz haftadan beri yoğun bir çalışma var. Hafta sonu da yoğun bir mesai verildi. Bugün dördüncü toplantının yapılmasını bekliyorduk. Toplantı sonrasında asgari ücretin açıklanması bekleniyordu.

BU HAFTA BİTMEDEN AÇIKLANACAK

Aldığımız bilgilere göre asgari ücret yarın da dahil olmak üzere bu hafta bitmeden toplantı yapılacak ve rakam açıklanacak.

İŞTE KONUŞULAN RAKAM

Konuşulan rakamlar 4000 TL bandında. Ancak resmi açıklamayı beklememiz gerekiyor. Çok sayıda veri göz önünde bulunduruluyor. Bunun içinde toplantıyı bekliyoruz.

BAKAN BİLGİN NE DEMİŞTİ?

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret müjdesi verdi. Bilgin çalışanların dört gözle beklediği asgari ücretle ilgili, "Ciddi bir asgari ücret artışı sağlayacağız, çalışanlarımız için bayram havası yaratacaktır. Bunu şimdiden müjdelemek isterim." dedi.

"BAYRAM HAVASI YAŞATACAK"

TBMM'de devam eden 2022 bütçe görüşmelerinde Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuştu. Ekonomik durum ve asgari ücret zammı hakkında konuşan Bilgin, belirlenecek rakamın vatandaşların beklentisini karşılayacağını ve dar gelirlilere bayram havası yaşatacağını söyledi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "İşçimizi zora sokmayacağız. En uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatıracak nihai kararımızı vereceğiz. İşverenin de bu alınan kararla memnun olması lazım" ifadelerini kullandı.

ARADAKİ FARK 500 TL

İşçi tarafı 4 bin TL'nin altındaki bir rakamla gelinmemesi gerektiğini belirtirken İşveren tarafının rakamı da ortaya çıktı. Önerinin 3500 TL olduğu fakat daha fazlası için çalışıldığı dile getirildi.

Asgari ücrette yeni rakam!
Asgari ücret ne zaman açıklanacak? ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

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