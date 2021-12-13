Asgari ücret son dakika! Asgari ücret için net rakam! Asgari ücret bugün neden açıklanmadı? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "İşçimizi zora sokmayacağız. En uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatıracak nihai kararımızı vereceğiz. İşverenin de bu alınan kararla memnun olması lazım" ifadelerini kullandı.