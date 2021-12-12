Asgari ücrette yeni rakam! AK Parti duyurdu! İşte 2022 minimum asgari ücreti... Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

"ARTIŞ HALKIMIZIN BEKLENTİSİNİ KARŞILAYACAK"

Bakan Bilgin, konuşmasında Sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama halkımızın beklentisini karşılayacak bir artış yapacağız. Dar gelirli vatandaşlarımız için bu rakam bayram havası yaratacaktır. Asgari ücretle çalışan bazen 15 ila 20 milyon çalışan işçi var deniyor. Bu rakamlar doğru değil. Yaklaşık 6 milyon civarında asgari ücretli işçimiz var" dedi.