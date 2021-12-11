Omicron’u ilk tespit eden doktor Angelıque Coetzee A Haber’e konuştu: Hafif semptomlarla geçiyor

Soru: Yaklaşık 2 yıldır devam eden kovid-19 salgınında yeni bir varyantın tespit edilmesi endişeleri de beraberinde getirdi. Peki omikron varyantı hastaları nasıl etkiliyor? Dünya için gerçekten büyük bir tehlike mi oluşturuyor? Tüm merak edilenleri omikron varyantını ilk kez tespit eden doktor Angelique Coetzee A Haber'de anlattı. Her şey nasıl başladı? Omikron varyantını nasıl tespit ettiniz?

Cevap: Bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ederim. Ben hastalarımı muayene ediyorum. Telefon üzerinden danışmanlık yapmaya inanmıyorum. Şahsen 600 delta hastasını tedavi ettim. Yani hastaların klinik durumunu anlayabiliyorum. Baktığım o hastanın klinik durumu ise tamamen farklıydı. Birkaç haftadır Kovid-19 hastaları gelmiyordu. Bu hasta ise semptomlarla geldi. Onu muayene ettim. Test yaptırdım ve pozitif çıktı. Aile üyeleri de randevu almıştı. Bu da pek rastladığımız bir şey değildi. Aileler normalde hep birlikte randevu almazlar. Günün sonunda hepsi pozitif çıktı. O gün başka hastalar da gördüm. Oldukça hafif semptomları vardı. Delta'ya benzemiyordu. Delta çok zor bir varyant. Delta çok ağır bir hastalık yaşatıyor. Bu semptomlar ise çok daha farklıydı. Yoğun bakım ünitesindeki hastalarımızın ise Delta'dan mı yoksa Omicron'dan mı etkilendiğini anlamaya çalışıyoruz. Şu anda, yavaş bir şekilde yoğun bakım ünitesindeki ya da hastanedeki hastalarımızın sayısı artıyor. Bunlar çoğunlukla aşılanmamış kişiler. Eğer yoğun bakımdaki hastaların semptomları Omicron'a aitse ne kadar ölümcül olduğunu da bize zaman gösterecek. aile hekimliğine gelen hastaların çoğunda ise yalnızca hafif semptomlar var.