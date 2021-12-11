Omicron’u ilk tespit eden doktor Angelıque Coetzee A Haber’e konuştu: Hafif semptomlarla geçiyor
Dünyanın gündeminde Kovid-19'un son varyantı "omikron" (omicron) var. Bu yeni varyantın salgında yeni bir döneme işaret edip etmediği konuşuluyor. Omikron'u ilk kez tespit eden Güney Afrikalı Doktor Angelıque Coetzee tüm merak edilenleri A Haber'e anlattı. Angelıque Coetzee, “Hafif semptomlarla geçiyor. Omikron yüzünden hayatını kaybeden olmadı. Delta varyantı yıkıcı bir hastalık yaşatıyor.” ifadelerini kullandı.
Soru: Yaklaşık 2 yıldır devam eden kovid-19 salgınında yeni bir varyantın tespit edilmesi endişeleri de beraberinde getirdi. Peki omikron varyantı hastaları nasıl etkiliyor? Dünya için gerçekten büyük bir tehlike mi oluşturuyor? Tüm merak edilenleri omikron varyantını ilk kez tespit eden doktor Angelique Coetzee A Haber'de anlattı. Her şey nasıl başladı? Omikron varyantını nasıl tespit ettiniz?
Cevap: Bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ederim. Ben hastalarımı muayene ediyorum. Telefon üzerinden danışmanlık yapmaya inanmıyorum. Şahsen 600 delta hastasını tedavi ettim. Yani hastaların klinik durumunu anlayabiliyorum. Baktığım o hastanın klinik durumu ise tamamen farklıydı. Birkaç haftadır Kovid-19 hastaları gelmiyordu. Bu hasta ise semptomlarla geldi. Onu muayene ettim. Test yaptırdım ve pozitif çıktı. Aile üyeleri de randevu almıştı. Bu da pek rastladığımız bir şey değildi. Aileler normalde hep birlikte randevu almazlar. Günün sonunda hepsi pozitif çıktı. O gün başka hastalar da gördüm. Oldukça hafif semptomları vardı. Delta'ya benzemiyordu. Delta çok zor bir varyant. Delta çok ağır bir hastalık yaşatıyor. Bu semptomlar ise çok daha farklıydı. Yoğun bakım ünitesindeki hastalarımızın ise Delta'dan mı yoksa Omicron'dan mı etkilendiğini anlamaya çalışıyoruz. Şu anda, yavaş bir şekilde yoğun bakım ünitesindeki ya da hastanedeki hastalarımızın sayısı artıyor. Bunlar çoğunlukla aşılanmamış kişiler. Eğer yoğun bakımdaki hastaların semptomları Omicron'a aitse ne kadar ölümcül olduğunu da bize zaman gösterecek. aile hekimliğine gelen hastaların çoğunda ise yalnızca hafif semptomlar var.
Soru: Yeni varyantın duyulduğu ilk günden bu yana dünyanın dört bir yanında sıkı tedbirler de geri döndü. Peki bu korkunun gerçekten haklı bir sebebi var mı? Yani düşünüldüğü gibi Omikron varyantının daha ölümcül olduğunu söyleyebilir miyiz?
Cevap: Hayır. Genellikle aşılanmış olsun ya da olmasın hafif semptomları oluyor. Özellikle gördüğüm tüm yaşlı hastalar aşılanmıştı. En yaşlısı 82 yaşındaydı. Semptomları o kadar hafifti ki takibini bile yapmama gerek kalmadı. Ama aşılanmamış olsaydı bu durum çok daha farklı olurdu.
Soru: Peki sizin gözlemlerinize göre omikron varyantının en belirgin özellikleri neler?
Cevap: 30 yaş ve üstünde, baskın bir şekilde baş ağrısı. Kaslarda acı ve vücut ağrısı. Yorgunluk hissi. Çocuklarda ise baskın olarak boğaz ağrısı, çok yüksek olmayan ateş görüyoruz. Ama bu çocuklar da oldukça hızlı bir şekilde iyileşiyor.
Soru: Sizce bu varyantla savaşmak için yeni bir aşıya ihtiyaç duyacak mıyız?
Cevap: Tüm yaş gruplarından aşılanmış kişilerin, özellikle de kronik hastalıkları olanların durumu iyi. Bu sorunun yanıtının belli olması için yoğun bakımdaki hastaların durumunun ortaya çıkması lazım. Aşı Omicron'a karşı yoğun bakımda yatan kişileri koruyabilecek mi? Bu veriye henüz sahip değiliz.
Soru: En çok merak edilen sorulardan biri de şu; omikron varyantının delta varyantından farkı ne?
Cevap: Benim için delta oldukça yıkıcı bir hastalık. Delta, Omikron'dan tamamen farklı. Koku kaybı, tat kaybı, ishal, kas ağrısı. Onları muayene ettiğinizde oksijen miktarlarının düşük olduğunu görüyorsunuz. Özellikle hastalığın 5. Ve 12. Günleri arasında. Durumlarının daha kötüye gitmesini önlemek için hastayı takip etmeniz gerekiyor. Omikron hastalarını ilk tespit ettiğimizde onlar için de aynı protokolü uyguladık. İlk 5 günlerini görmemiz gerekiyordu. Ama tüm bu hastalarda sadece 3-4 hasta takip için geri geldi. Onlar da iyi olduklarını garanti etmek istemişti. Geri kalanlar ise randevularını iptal ettiler. Bana "Zamanınızı boşa harcamayayım. İyiyim." dediler. Yani ben ve arkadaşlarım hastalığın 5inci ve 12. Günleri arasında kötüye giden bir vaka görmedik.
Soru: Yeni varyantların ortaya çıkması salgının bitişini daha mı zorlaştırıyor? sizce sonu gelmeyen bir döngüye mi girdik?
Cevap: Zor bir soru. Ben bunun grip gibi bir hastalığa dönüşeceğine inanıyorum. Bu virüsün nasıl mutasyon geçirdiğine, ne kadar güçlü olduğuna, aşılanmış kişilerin virüse yakalanıp yakalanmamasına bağlı. Eğer aşılanmış olmanıza rağmen enfekte olursanız bu kötü değil. Bunu yaşasaydım problem etmezdim. Yaşlıyım. Diyabetim var. Pek çok hastalığım var. Ama aşılanmış olmama rağmen virüse yakalanırsam da bunu hafif bir şekilde atlatırım. Bu bir problem değil. Problem, eğer aşılanmamışsam ölümcül bir hastalığa yakalandığımda ortaya çıkar. Aşıların etkisinden memnunum.
Soru: Peki şimdiye kadar omikron varyantı nedeniyle hayatını kaybeden bir hasta oldu mu?
Cevap: Kısaca cevap verecek olursam; ölen kimse olmadı. Kimse oksijen desteğine bağlanmadı. Klinik durumu biliyoruz. Bunu nasıl tespit edeceğimizi biliyoruz. Hızlı bir şekilde yayıldığını biliyoruz. Aşılanmış olsan bile yakalanabileceğini biliyoruz. Bildiklerimiz bunlar. Ama hepsi hastalığı hafif geçiren vakalar. Eğer bu şekilde kalırsa ve hastaneye yatanlar arasında daha çok aşılanmamış kişiler olursa en azından yoğun bakımdaki aşılanmış kişiler için bunun daha az ölümcül olduğunu anlamış oluruz. Bu da beni mutlu eder.
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