Omicron varyantının ilk fotoğrafı yayınlandı
Koronavirüsün dünyayı alarma geçiren varyantı Omicron'un mikroskop altında çekilmiş ilk fotoğrafı yayınlandı. Fotoğrafta, maymun böbrek hücresine enjekte edilen virüsün hücreye verdiği zarar gözler önüne serildi.
Giriş Tarihi: 09.12.2021
13:18
HKUMed'den yapılan açıklamada, araştırmacılar tarafından SARS-CoV-2 virüsünün Omicron varyantının elektron mikroskobu görüntüsünün ortaya çıkarıldığı belirtildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Üniversite tarafından yayınlanan fotoğrafın solunda, küçük siyah viral partiküller içeren şişmiş veziküllerle hücre hasarını gösteren, SARS-CoV-2 Omicron varyantı ile enfeksiyondan sonra bir maymun böbrek hücresinin (Vero E6) düşük büyütmeli elektron mikrografının yer aldığı ifade edildi.
Fotoğrafın sağında ise yüzeylerinde korona şekilli sivri uçlara sahip viral partikül kümelerini gösteren enfekte bir Vero E6 hücresinin yüksek büyütmeli elektron mikrografının yer aldığı belirtildi.
İşte o fotoğraf...