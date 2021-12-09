Omicron varyantının ilk fotoğrafı yayınlandı

Üniversite tarafından yayınlanan fotoğrafın solunda, küçük siyah viral partiküller içeren şişmiş veziküllerle hücre hasarını gösteren, SARS-CoV-2 Omicron varyantı ile enfeksiyondan sonra bir maymun böbrek hücresinin (Vero E6) düşük büyütmeli elektron mikrografının yer aldığı ifade edildi.